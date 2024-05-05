التموين: توريد 1.8 مليون طن قمح محلى حتى الآن ومستمرون فى استقبال المحصول

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توريد نحو 1.8 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي وحتى الآن.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار نقاط التخزين استلام المحصول من الموردين خلال إجازة شم النسيم، منوهًا بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر.

من جانبه، كشف المهندس وصفي عبدالله مدير مديرية التموين بمحافظة بني سويف، عن استلام نحو 67 ألف طن خلال الموسم الحالي بالمحافظة حتى الآن.

وأشار إلى استمرار عمليات التوريد طوال الأسبوع وأيام الإجازات، لافتًا إلى أن بني سويف وردت خلال الموسم الماضي ما يقرب من 230 ألف طن.

فيما أوضح جمعة عبدالحفيظ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، خلال جولة على صوامع ومطاحن المحافظة لمتابعة عمليات التوريد بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، أن المساحة المزروعة من القمح خلال موسم 2024 بلغت 120 ألف فدان، مشيرًا إلى تجهيز المديرية سعات تخزينية تصل إلى 250 ألف طن عبر 22 موقعًا.

وأضاف عبدالحفيظ أن مواقع الاستلام تتضمن صومعتين تابعتين للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأخرى تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطي، و5 نقاط تابعة للشركتين، و13 شونة تابعة للبنك الزراعي المصري.

ولفت وكيل مديرية التموين في بني سويف، إلى عدم رصد أي مخالفات حتى الآن بشأن نقل كميات من القمح المحلي إلى المحافظات الأخري.

بدوره قال محمد سيد، مدير عام الشئون التجارية بشركة مطاحن مصر الوسطى في بني سويف إن الشركة يتبعها 4 مواقع تضم صومعة بسعة 25 ألف طن وشونة سعة 15 ألف طن ومركز تجميع 15 ألف طن في مطحن بوهلر، ومركز تجميع في ببا سعة 7 آلاف طن والتي تم تطويرها مؤخرًا، وكذلك صومعة حقلية سعة 5 آلاف طن وشونة سعة 5 آلاف طن في الواسطى.

وأضاف سيد أنه تم استلام حتى الآن 25 ألف طن قمح محلي من المزارعين، ومعدل التوريد اليومي من 1500 إلى 2000 طن، كاشفًا عن أنه تم التعاقد مع مشروع مستقبل مصر في شرق العوينات على توريد 20 الف طن سيتم توريدها خلال أيام.

وأوضح سيد أن شركة مطاحن مصر الوسطى يتبعها مطحنان في محافظة بني سويف، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمطحن تبارك 550 طن قمح يومي، ومطحن بوهلر بقدرة 300 طن، لتوفير الدقيق المدعم استخراج 87.5٪ لصالح المخابز عبر 4 مستودعات ناصر، سمسطا، إهناسيا وببا، فيما يقوم مطحن بوهلر بتوفير الدقيق لمخابز محافظة المنيا.

وأشار مدير عام الشئون التجارية إلى أن شركة مطاحن مصر الوسطى قدمت حوافز للمزارعين لتشجيعهم على توريد محصول القمح.

بينما لفت المهندس حسام طه رئيس قطاع مطاحن بني سويف إلى أن إنتاج الدقيق نسبة استخراج 87.5٪ يتم من خلال مواصفات معينة وبجودة عالية، وذلك من خلال طحن القمح المحلي والقمح المستورد.

وأضاف طه أنه يتم التعاقد مع عدد من الشركات المحلية لإجراء الصيانة الدورية لمواقع الشركة في بني سويف سواء كانت مطاحن أو شونًا، كما تم استحداث نظام ميكنة لجميع النقاط التخزينية للشركة، وذلك لمتابعة عمليات استلام وتوريد القمح المحلي والمستورد وإجراء عمليات الطحن وصرفه للمستودعات والمخابز.

فيما قال المهندس حسن محمد، مدير صومعة سدس التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ببني سويف، إنه تم استلام حتى الآن 13 ألفًا و300 طن والتي تمثل 30٪ من المستهدف توريده خلال الموسم الجاري بالصومعة.

واضاف أنه مستهدف استلام نحو 45 ألف طن خلال الموسم، مشيرًا إلى أنه يتم توريد يوميًا من 1700 إلى 2000 طن قمح، منوهًا بأن صومعة سدس تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن إضافة إلى مركز التجميع سعة 6 آلاف طن.

من جهته قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن كميات القمح المحلي المستهدف استلامها من المزارعين والموردين خلال موسم توريد 2024 مرشحة للزيادة على مستوى الجمهورية.

وأضاف الشحات أنه من الممكن أن تتخطي حاجز الـ4 ملايين طن قمح نتيجة وعي المزارع بأهمية توريد المحصول لصالح الدولة لما يعود عليه بالنفع، مشيرًا إلى أن إجمالي نقاط التجميع واستلام وفرز القمح المحلي تخطى الـ500 نقطة منتشرة على مستوى الجمهورية.

توريد القمح

توريد القمح

توريد القمح