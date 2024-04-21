التموين: إقبال كبير على الصوامع والشون بمختلف محافظات الجمهورية لتوريد القمح

واصلت الصوامع والشون بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، استقبال الموردين والمزارعين لتوريد القمح، حيث تتابع وزارة التموين يوميًا سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، فضلًا عن متابعة المحافظين لأعمال التوريد وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين.

مستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح من المزارعين خلال موسم 2024

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه مستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم توريد 2024، موجهًا بسرعة سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عمليات التوريد لكافة نقاط الاستلام.

وأوضح "المصيلحي" أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز، برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح

بدوره، أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

وأشار إلى حظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.



محافظة كفر الشيخ

صرح عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفرالشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2024 الحالي يتم من خلال عدد 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفرالشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة وأن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ ؛ حيث شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وأضاف أنه بلغ إجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم (5151 طنًا و883 كم).

محافظة الوادي الجديد

أكد المحافظ محمد الزملوط أن كميات القمح التي تم توريدها في المحافظة بلغت حتى الآن نحو 15 ألف طن..مشيرًا إلى أن عملية التوريد تتم بصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة..مشيرًا إلى انتظام حصاد وتوريد محصول القمح بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي وبمتوسط إنتاجية 17 إردبًا للفدان.

وأشار الزملوط إلى المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة..مؤكدًا أن نقاط استلام القمح بالمحافظة بصومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الأقماح وجودتها.

محافظة القليوبية

أعلن عيد عبدالله أبوزيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 3742 طنًا و201 كيلو جرام من القمح للصوامع والشون والبناكر.

بدوره أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأوضح محافظ القليوبية أنه بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة 22000 فدان قمح، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

محافظة دمياط

أعلنت مديرية الزراعة بدمياط أنه تم حتى اليوم حصاد 1500 فدان من محصول القمح من جملة ما تم زراعته والبالغ 36 ألفًا و138 فدانًا.

وقال المهندس طارق الباز، مدير عام الإدارة الزراعية بدمياط ونقيب الزراعيين، إنه تم حتى اليوم توريد 171 إردبًا إلى الشون المخصصة لاستقبال المحصول.

وأضاف أن المديرية تقوم بتوفير كافة السبل وإزالة كافة الصعوبات من أجل تيسير عملية التوريد أمام المزارعين.. مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان بلغت هذا العام 27 طنا ؛ وذلك بسبب اتباع المزارعين الإرشادات الزراعية التي قامت بها المديرية من أول يوم تم فيه زراعة المحصول.

محافظة المنيا

وفي المنيا أكد المحافظ أسامة القاضي أن شون وصوامع المحافظة استقبلت منذ بداية الموسم 5 آلاف و532 طنا من محصول القمح من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد.

ووجه المحافظ بتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا عبد الباسط عبد النعيم أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الجارى وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مشددًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

محافظة الغربية

تابع المحافظ الدكتور طارق رحمي سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة، في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالصوامع والشون للاطمئنان على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وتفقد رحمي عملية تسليم الأقماح في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالمحلة، منها شونة الفاخر بمحلة أبو علي بسعة تخزينية تصل إلى 9600 طن، بالإضافة إلى مركز التجميع المركزي بسمنود والذي تبلغ سعته التخزينية 6000 طن حيث اطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمستمرة على أرض الواقع؛ لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد؛ لتحقيق المستهدف؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظة الشرقية

أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب أهمية محصول القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي؛ حيث ينشط الصناعات الغذائية كمادة أولية للعديد منها وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

وشدد المحافظ - في بيان له اليوم الأحدعلى ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية توريد القمح، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام المحصول من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

ومن جانبها.. قالت وكيلة وزارة التموين بالشرقية فايزة عبدالرحمن، إن ما تم توريده اليوم إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة من الأقماح بلغ 50262 طنا و718 كيلوجراما.

وأضافت أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على عدة جهات هي: (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - الشركة العامة للصوامع والتخزين -شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - البنك الزراعي المصري)..مشددة على أن هذه الجهات تتولى استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين، بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

محافظة بني سويف

قام المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بزيارة مجمع مطاحن مصر الوسطى بمدينة بني سويف، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة سير العمل بمنظومة توريد واستلام القمح المحلي للموسم الحالي 2024 حيث رافقه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وفواز رجب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، وبعض التنفيذيين المعنيين.

وتفقد المحافظ أعمال التوريد بصومعة مطحن بوهلر التي تبلغ سعتها الإجمالية 30 ألف طن مكونة من 6 خلايا "منها 4 خلايا تسع لـ 20 ألف طن للقمح المحلي بجانب خليتين بطاقة 10 آلاف طن للمستورد"إضافة إلى توفير مركز تجميع إضافى بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 20 ألفا إلى 25 ألف طن حيث اطمأن على انتظام أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية وجودة الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الجهات المسوقة ؛ وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

كما تابع المحافظ سير العمل بمجمع المطاحن الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 750 طن دقيق/يوم، والتي يتم توجيهها لتوفير احتياجات المخابز البلدية من حصص الدقيق من مطحني "بوهلر وتبارك" التابعين لشركة مطاحن مصر الوسطى، بجانب بعض المطاحن الأخرى بدائرة المحافظة، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمطحن وعدم وجود أى معوقات.

وأكد غنيم أهمية تقديم سبل الدعم والتيسيرات لهم لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كمحصول استراتيجي، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف التوعية للمزارعين لتوريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون الحكومية.



