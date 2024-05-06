الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

«التموين»: تسريع صرف مستحقات المزارعين بعد توريد القمح

صوامع القمح
صوامع القمح

أكدت مديريات التموين بمختلف محافظات الجمهورية استمرار استقبال القمح فى الصوامع والشون والهناجر.

وذكرت وزارة التموين أنها تتابع سير العمل بمنظومة توريد القمح مع المحافظين والأجهزة التنفيذية، وتعمل على تسهيل الإجراءات التى تواجه المزارعين، وتسريع صرف المستحقات المالية لهم، بعد عمليات التوريد.

وقالت نائب محافظ البحيرة، الدكتورة نهال بلبع، إن إجمالى ما تم توريده من القمح إلى الشون والصوامع، حتى أمس، بلغ ١١٢ ألفًا و٩١٩ طنًا، من إجمالى المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام، التى تبلغ ٢٩٠ ألفًا و٨٩ فدانًا، وذلك من خلال ٣٧ مركزًا تجميعيًا.

وأضافت نائب المحافظ: «البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية، وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصرى، ولا بد من تضافر الجهود لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التوريد، والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها، والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة القمح».

قال وكيل وزارة التموين فى البحيرة، محمد عبدالعال، إن أعمال التوريد بدأت منذ ١٥ أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، مشيرًا إلى تشكيل لجان من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح المورد، وضمان توريد المحصول من المزارعين بانتظام.

وكشف مدير التموين فى كفرالشيخ، عادل الهابط، عن أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح، منذ بداية فتح مواقع الاستلام حتى أمس، بلغ ١٣٣ ألفًا و٧٢٣ طنًا و٥٠٠ كجم.

وأضاف «الهابط»: «تسلم القمح المحلى خلال الموسم الحالى يتم من خلال ٢٥ موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة».

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها لحل أى مشكلات قد تواجه بعضها.

التموين مديريات التموين بمختلف محافظات الجمهورية توريد القمح

مواد متعلقة

التموين: توريد نحو 1.8 مليون طن قمح محلى حتى الآن والمستحقات خلال 48 ساعة

رئيس الدلتا للسكر: توريد 985 ألف طن بنجر وإنتاج 132 ألف طن سكر

استعدادات مكثفة من التموين لشم النسيم.. رنجة بأسعار مخفضة ومراقبة الأسواق لمنع الغش

التموين: 75 ٪ من المخابز السياحية والافرنجية في المنيا خفضت أسعارها

التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح.. والاحتياطى يكفى 3 أشهر

رفع درجة الاستعداد بتموين القاهرة لاستقبال احتفالات شم النسيم

التموين: توريد 1.3 مليون طن قمح للشون والصوامع بالمحافظات منذ بداية الموسم

ارتفاع توريد القمح للشون والصوامع الحكومية إلى 1.3 مليون طن حتى اليوم

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

صور

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو