«التموين»: تسريع صرف مستحقات المزارعين بعد توريد القمح

أكدت مديريات التموين بمختلف محافظات الجمهورية استمرار استقبال القمح فى الصوامع والشون والهناجر.

وذكرت وزارة التموين أنها تتابع سير العمل بمنظومة توريد القمح مع المحافظين والأجهزة التنفيذية، وتعمل على تسهيل الإجراءات التى تواجه المزارعين، وتسريع صرف المستحقات المالية لهم، بعد عمليات التوريد.

وقالت نائب محافظ البحيرة، الدكتورة نهال بلبع، إن إجمالى ما تم توريده من القمح إلى الشون والصوامع، حتى أمس، بلغ ١١٢ ألفًا و٩١٩ طنًا، من إجمالى المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام، التى تبلغ ٢٩٠ ألفًا و٨٩ فدانًا، وذلك من خلال ٣٧ مركزًا تجميعيًا.

وأضافت نائب المحافظ: «البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية، وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصرى، ولا بد من تضافر الجهود لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التوريد، والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها، والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة القمح».

قال وكيل وزارة التموين فى البحيرة، محمد عبدالعال، إن أعمال التوريد بدأت منذ ١٥ أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، مشيرًا إلى تشكيل لجان من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح المورد، وضمان توريد المحصول من المزارعين بانتظام.

وكشف مدير التموين فى كفرالشيخ، عادل الهابط، عن أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح، منذ بداية فتح مواقع الاستلام حتى أمس، بلغ ١٣٣ ألفًا و٧٢٣ طنًا و٥٠٠ كجم.

وأضاف «الهابط»: «تسلم القمح المحلى خلال الموسم الحالى يتم من خلال ٢٥ موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة».

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها لحل أى مشكلات قد تواجه بعضها.