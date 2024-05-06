رئيس الدلتا للسكر: توريد 985 ألف طن بنجر وإنتاج 132 ألف طن سكر

أجرى الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر جولة ميدانية فجرا والمرور على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، للاطمئنان على انتظام العمل بالورديات" الصباحية والمسائية " بداية من استلام البنجر على الموازين، مرورا بمعمل الاستقبال، وأفران الجير، وعنبر الغسيل، وغرفة التحكم الآلي، حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر.

كما تفقد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السرى وإرسال البيانات إلى غرف التحكم الآلي، كذلك المرور على غرفة التشغيل والتحكم الآلي والاطلاع على عملية الضبط الآلي للتشغيل والربط الإلكتروني وتوضيح شاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل.

التأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقته للمواصفات القياسية

كما تفقد عنبر تعبئة السكر والتأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقته للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق إجراءات صحة وسلامة الغذاء،حيث ان شركة الدلتا للسكر حاصلة على شهادات الجودة من " عضوية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية( F D A ( U.S.واعتماد الأيزو ( 45000:2018 ) واعتماد الأيزو ( 22000:2005 ).

استلام ما يقرب من 985 ألف طن بنجر

وأشار إلى أنه تم استلام ما يقرب من 985 ألف طن بنجر، وإنتاج ما يقرب من 132 ألف طن سكر أبيض سائب، و58 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن، الذي يستخدم في صناعة الأعلاف، ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة، وشدد على تسليم مستحقات المزارعين في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام المحصول طبقا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر، وإنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر.

وهنأ " أبو اليزيد" العاملين بالشركة بمناسبة عيد العمال موجها الشكر لهم نظرا لما يقدمونه من عطاء في العمل، كما تقدم بتهنئة الأخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، مؤكدا على الاهتمام بحركة دوران وتشغيل المصانع على مدار 24 ساعة مع دوام استقبال البنجر من أهالينا المزارعين المتعاقدين مع الشركة واستيعاب كافة الكميات الموردة.

تواصل استلام محصول بنجر السكر

و تستمر شركة الدلتا للسكر فى استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2024 ويتم الاستلام بجداول منظمة لمنع التكدس وصرف العديد من الحوافز للمزارعين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ كافة التيسيرات الخاصة بإجراءات استلام محصول البنجر من مزارعي بنجر.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر،بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد حتى نهاية الموسم الحالي، لافتا الى إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون من كافة السلع الأساسية في ظل توفير الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين جميع السلع الغذائية بكميات كبيرة وطرحها للمواطنين على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة .

رئيس الدلتا للسكر

رئيس الدلتا للسكر