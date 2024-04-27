الدلتا للسكر تناشد بعدم تقليع محصول بنجر السكر دون إخطار مسبق

ناشدت شركة الدلتا للسكر المزارعين المتعاقدين معها عدم تقليع محصول بنجر السكر بدون إخطار مسبق نظراً للارتفاع الشديد في درجات الحرارة في الآونة الأخيرة، وذلك للحفاظ على محصول بنجر السكر من التلف. ولذلك، تهيب الشركة بأهالي المزارعين ضرورة التواصل مع مكاتب الشركة لتحديد موعد حصاد المحصول واستلام إخطار التقليع وفقًا لبرنامج التوريد المستخرج من الإدارة العامة للحاسب الآلي بالمصانع، وذلك وفقًا لتاريخ الزراعة. كما تؤكد الشركة أن أولوية شحن المحصول للمصانع ستكون للمزارعين الملتزمين بإخطار التقليع.

وجاء هذا الإخطار من خلال إشعار حصلت "الدستور" عليه، والذي أصدرته الشركة للمزارعين، حيث ناشدت جميع المزارعين المتعاقدين معها الالتزام بهذا الإجراء لضمان توريد المحصول إلى المصانع بحالة جيدة. وأكدت شركة الدلتا للسكر أنها ملتزمة باستلام كامل المحصول من المساحات المتعاقد عليها.