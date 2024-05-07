الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لاستيراد 40 ألف طن زيت خام

زيت
زيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 13 لعام 2023- 2024 لاستيراد 30 ألف طن زيت صويا خام و10 آلاف طن عباد خام مستورد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن.

وأضافت الهيئة، أن فترة وصول من 10 إلى 25 يونيو 2024، أو من 26 يونيو إلى 10 يوليو 2024، وتقدم أسعار العروض C&F على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما.

ونوهت بعقد جلسة فض المظاريف الخميس المقبل يليها جلسة البت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قدر أشار في وقت سابق إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يصل إلى 5.4 شهر.

الهيئة العامة للسلع التموينية صويا خام العروض الدكتور على مصلحي وزير التموين التموين

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