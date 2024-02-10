ننشر سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 حيث سجلت سوق الصاغة استقرارًا ملحوظًا في الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الارتفاعات التي شهدها سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة، مما أحدث اضطرابات في سوق الصاغة، وكان سعر الذهب قد سجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة بقيمة 30 جنيها، بارتفاع طفيف مقارنة بالارتفاعات التي شهدها سعر الذهب تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار خلال شهر يناير الماضي 2024، وقد أثر تراجع سعر الدولار في السوق الموازية على سعر الذهب بشكل كبير.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

ورصد “الدستور” سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 السبت بالسوق حيث سجل 29360 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم السبت 10 فبراير: 4229 جنيهًا.

سجّل سعر الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم السبت 10 فبراير: 3700 جنيه.

سجّل سعر الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم السبت 10 فبراير: 3171 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات اليوم السبت 10 فبراير: 2023 دولارًا للأونصة.

الذهب

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.05% لتصل إلى 2039.76 دولارًا للاونصة بسبب تراجع عوائد سندات الخزانة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

وارتفع الطلب على الذهب بعد حدوث هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية تقع على الحدود الأردنية أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين. وتخوف المستثمرون من احتمال التصعيد على نطاق واسع في الشرق الأوسط. وتزايد الطلب على المعدن وسط أنباء مثيرة للقلق مفادها أن القطاع المصرفي الأمريكي قد يتجه نحو أزمة جديدة.