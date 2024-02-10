السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب

ننشر سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 حيث سجلت سوق الصاغة استقرارًا ملحوظًا في الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الارتفاعات التي شهدها سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة، مما أحدث اضطرابات في سوق الصاغة، وكان سعر الذهب قد سجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة بقيمة 30 جنيها، بارتفاع طفيف مقارنة بالارتفاعات التي شهدها سعر الذهب تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار خلال شهر يناير الماضي 2024، وقد أثر تراجع سعر الدولار في السوق الموازية على سعر الذهب بشكل كبير.

سعر الذهب اليوم السبت 10-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 

 

ورصد “الدستور” سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 السبت بالسوق حيث سجل 29360 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

 

سجّل سعر الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم السبت 10 فبراير: 4229 جنيهًا.

سجّل سعر الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم السبت 10 فبراير: 3700 جنيه.

سجّل سعر الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم السبت 10 فبراير: 3171 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات اليوم السبت 10 فبراير: 2023 دولارًا للأونصة.

 

الذهب

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.05% لتصل إلى 2039.76 دولارًا للاونصة بسبب تراجع عوائد سندات الخزانة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

وارتفع الطلب على الذهب بعد حدوث هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية تقع على الحدود الأردنية أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين. وتخوف المستثمرون من احتمال التصعيد على نطاق واسع في الشرق الأوسط. وتزايد الطلب على المعدن وسط أنباء مثيرة للقلق مفادها أن القطاع المصرفي الأمريكي قد يتجه نحو أزمة جديدة.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024.. زيادة عيار 21

 

سعر الجنية الذهب الذهب سوق الصاغة أدوات الاستثمار السوق المصري

مواد متعلقة

أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 10-2-2024 في مصر

تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

الأكثر قراءة

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

موعد عيد الحب 2024

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

رحلة مريم مجدى فى سويسرا.. قصة مؤلمة عن صراع حضانة وتضحية أم

فى انتظار المجزرة.. نتنياهو يُصر على اقتحام رفح الفلسطينية قبل رمضان ومصر تحذر

النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم السبت 10-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح