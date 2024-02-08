الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد رفع الفائدة.. 395 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

أكد مصدر مسئول بالبنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ارتفاع حصيلة الشهادات الجديدة التي طرحها البنك مؤخراً إلى 395 مليار جنيه.

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تفاصيل الشهادة

وأصدر البنك الأهلي منذ أسابيع، الشهادة البلاتينية ومدتها سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5% يصرف شهريًا، وتصدر الشهادة الجديدة بفئات 1000 جم ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين (بالغين وقُصَّر - مصريين وأجانب.

ولفت البنك في بيانه، إلى أنه يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقًا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

أسعار الفائدة 

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماع الخميس الأول من فبراير،  رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

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