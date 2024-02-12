الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تاريخ عيد الفطر 2024

تاريخ عيد الفطر 2024
تاريخ عيد الفطر 2024

ارتفع البحث عن تاريخ عيد الفطر 2024، على محركات بحث جوجل وذلك بعد استطلاع اللجنة الشرعية بدار الافتاء المصرية هلال شهر شعبان 1445 هـ والتي أكدت أنه بدأ يوم الأحد الماضي الموافق 11 فبراير 2024 هو غرة الشهر وبذلك لم يعد هناك سوى أيام قليلة تفصلنا على الشهر الكريم حيث صلاة التراويح والقيام والصيام.

تاريخ عيد الفطر 2024

اشارت كافة الحسابات الفلكية التي قام بها خبراء مركز أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن موعد عيد الفطر 2024 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 ويستمر لمدة 3 أيام حيث ينتهي يوم يوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2024 وفقا لكافة الحسابات الفلكية.

إجازات شهر رمضان 2024

لا توجد إجازات رسمية في شهر رمضان تقتصر فقط على الإجازات الأسبوعية والتي توافق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويكون عددها إلى 8 أيام فقط وتكون كالآتي:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

يوم السبت 6 أبريل 2024. 

ميعاد أول أيام عيد الفطر 2024 وكيفية صلاة العيد

متى ينتهي رمضان 2024 

وفقًا للحسابات الفلكية من المتوقع أن ينتهي شهر رمضان 2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 والذي يوافق 30 رمضان، حيث يستمر لمدة 30 يومًا، وعادةً ما يكون صيام اليوم الأول هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة تقريبًا.

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ميعاد أول أيام عيد الفطر 2024 وكيفية صلاة العيد

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