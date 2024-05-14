4 فئات.. أسعار تذاكر حفل "أعمال الشريعى" لـ الحجار والحلو بالأوبرا

طرحت إدارة الأوبرا، التذاكر الخاصة بحفل أعمال الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، الذي يحييه كل من النجم علي الحجار، والنجم محمد الحلو، بقيادة المايسترو العالمي تامر غنيم، يوم الإثنين 20 مايو الجاري، على خشبة المسرح الكبير.

4 فئات لأسعار التذاكر

وانقسمت أسعار التذاكر إلى أربع فئات الأولى بقيمة 1700 جنيه، والثانية بمبلغ 1500 جنيه، والثالثة بقيمة 750 جنيهًا، أما الرابعة والأخيرة بقيمة 500 جنيه، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة إلى أنه كامل العدد، خاصة أن نسبة كبيرة من التذاكر نفذت فور طرحها على الموقع الإلكتروني التابع لدار الأوبرا.

برنامج حفل أعمال الشريعي لـ الحلو والحجار بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويقام تحت عنوان "حفل من أعمال عمار الشريعي"، ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء برموز وأعلام الموسيقى العربية، وبمشاركة صوليست عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، وكورال الأطفال، بالإضافة إلى نجوم الأوبرا، هم: أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من ألحان عمار الشريعي التي قدمها لكبار المطربين إلى جانب عدد من تترات المسلسلات الشهيرة، منها جرس الفسحة، دموع في عيون وقحة، حبيبتى من ضفايرها، بتسأل ياحبيبى، أرابيسك، سيبولى قلبي وارحلوا، أقوى من الزمان، عربية يا أرض فلسطين، اديب، للثروة حسابات أخرى، عمار يا اسكندرية، ماتمنعوش الصادقين، لو مش حتحلم، أبوزيد، الأيام، حوا وآدم، ليلى ويا ليلى، حدائق الشيطان، انت طلعتيلى منين، مبسوطين، هنا القاهرة.

كما وضعت إدارة الأوبرا 8 شروط لحضور حفل الحجار والحلو، هي:

ـ الأوبرا غير مسئولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

ـ تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

ـ عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت كرافتة.

ـ غير مسموح بالجلوس إلّا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

ـ لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

ـ يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلّا بعد الاستراحة.