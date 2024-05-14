جولة عالمية وسينجل وفيلم جديد.. نشاط فني مكثف لمحمد رمضان

حالة من النشاط الفني يعيشها النجم محمد رمضان، بين السينما وعالم الغناء والحفلات، إذ يجهز الفترة الحالية لإقامة العديد من الحفلات الغنائية خلال الأيام المقبلة في عدد من الدول الأوربية والعربية في جولات ممتدة في بلدان عديدة، ضمن حفلات موسم الصيف، منها حفل ضخم يحييه على أحد المسارح الكبرى في لبنان، السبت الموافق 17 أغسطس المقبل.

جولة عالمية وأغنيات سينجل وفيلم جديد

وتعاقد محمد رمضان، مع إدارة مهرجان موازين المقرر إقامته فى الرباط بدولة المغرب، خلال الفترة من 21 إلى 29 يونيو المقبل، ليسدل الستار على فعاليات المهرجان، من خلال احياء حفل الختام على مسرح النهضة، وذلك يوم السبت الموافق 29 يونيو المقبل.

ويجهز رمضان، لبرنامج فني مميز، لتقديمه لجمهوره خلال الحفل، إذ يقدم مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور منها "مافيا، هنرقص، خمسة خمسة، نمبر وان، تطبطب" وغيرها.

وفي سياق متصل، يسعى محمد رمضان، للانتهاء من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة لطرحها خلال الفترة المقبلة، على طريقة السينجل، كما يفاضل بين أكثر من أغنية لتسجيل أحدهم على طريقة الفيديو كليب.

محمد رمضان يجهز لفيلم "أسد أسود"

وعلى الصعيد السينمائي، يحضر محمد رمضان، لأحدث أعماله السينمائية "أسد أسود" من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد دياب، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الصيف 2024.

ويتناول فيلم أسد أسود فترة ثورة العبيد، ويجسد محمد رمضان خلاله شخصية علي بن محمد الفارسي، وهو قائد جيوش الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، وتقع أحداث العمل في فترة تاريخية بعيدة، تأتي في عام 1280 خلال حكم المماليك، وأسد يدور في إطار أكشن تاريخي تشويقي.

صناع وأبطال فيلم أسد أسود

ويشارك في بطولة فيلم "أسد أسود" أمام النجم محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الصيف، والفيلم من إخراج محمد دياب.