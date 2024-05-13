الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

منى واصف فى جولة مع الهارب.. ومقطوعات شرقية على بيانو جوهر بالمسرح الصغير

منى واصف
منى واصف

 تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا بعنوان جوله مع الهارب للعازفة منى واصف ومجموعات الأوبرا للموسيقي الحجرة، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 16 مايو على المسرح الصغير.

منى واصف ومجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة فى جولة مع الهارب بالمسرح الصغير  

يتضمن البرنامج باقة منوعة من المؤلفات  الكلاسيكية والعربية منها روائع خالد الذكر سيد درويش ( يمامه حلوه ،زورونى كل سنه مره ، شد الحزام ) ، موشحات اندلسية لـ فوائد عبد المجيد ( يا غريب الدار ، عجبا لغزال ) ، موشح مضناك جفاة مرقده لـ محمد عبد الوهاب مع ارتجالات حره للهارب ، ميدلى عبد الحليم حافظ ( اهواك ، انا لك على طول ) ، سالمة يا سلامة لـ داليدا ، خدنى بين ايديك لـ حميد الشاعرى بالاضافة الى صور من شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف ، ليبر تانجو لـ استور بيازولا ، ماركو بولو لـ لورين ماكنيت ، رقصة الخريف لبرنارد اندريس بالاضافة الى نغمة  تركية لـ منى واصف ، كما يشارك فى الحفل ضحي الجرزاوي ،كريم واصف ،فيروز عمرو ،نورسين المصري ،نتاليا ناصف  وألينور الشال .

.. ومقطوعات شرقية على بيانو كريم جوهر بالمسرح الصغير

وفى سياق متصل، انطلاقا من اهتمام الثقافة المصرية بتقديم مختلف ألوان الفنون تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا للموسيقار وعازف البيانو  كريم جوهر بعنوان "مقطوعات شرقية" وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد 19 مايو علي المسرح الصغير.

ويتضمن البرنامج باقة من المقطوعات الموسيقية الشرقية لكبار الملحنيين والتي يعزفها لأول مرة على آلة البيانو  منها مقدمة الف ليلة وليلة - العيون السود لـ بليغ حمدى ، عاشق الروح لـ محمد عبد الوهاب ، حبيبى وعينيا لـ محمد فوزى ، جبار لـ محمد الموجي ، اول لقانا لـ منير مراد بالإضافة لمقطوعة اول حب من الحان كريم جوهر وغيرها .

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