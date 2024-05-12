هدى الأتربى تكشف لـ"الدستور" كواليس "هابى هالوين"

أعربت الفنانة هدى الأتربي عن سعادتها بمشاركتها في بطولة مسلسل "هابي هالوين" أمام النجمة حنان مطاوع، موضحة أنها تجسد خلال الأحداث شخصية جديدة ومختلفة عما قدمته في أعمالها السابقة.

هدى الأتربي: متفائلة بـ"هابي هالوين" ونستأنف المشاهد المتبقية خلال أيام

وأشارت "هدى" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أنها أنهت جزءًا كبيرًا من تصوير دورها قبل شهر رمضان الماضي، ومن المقرر استئناف باقي المشاهد خلال الأيام المقبلة، بقيادة المخرج أحمد عبده.

وعبرت عن تفاؤلها بالمسلسل وسعادتها البالغة بالتعاون مع الفنانة حنان مطاوع، وتحمست كثيرًا لهذا العمل، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها.

وأكدت أنها تفاضل بين عدة أعمال درامية للمشاركة في أحدها خلال فترة الأوف سيزون وكذلك في السينما، وأنها تضع أمامها معايير لاختيار أدوارها بعناية شديدة وعدم تكرار أي شخصية وعدم المشاركة من أجل الظهور فقط.

تفاصيل وأحداث مسلسل "هابي هالوين"

وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي مثير حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين وتشير أصابع الاتهام إلى أكثر من شخصية ويتم البحث عن كشف هذا اللغز.

صناع وأبطال مسلسل "هابي هالوين"

"هابي هالوين" بطولة حنان مطاوع، محمود عبدالمغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، عماد أدريانو، علي الشامل، وسيناريو وحوار الكاتب محمد أشرف، مدير تصوير محمد مطر، موسيقى تصويرية محمد مدحت، مهندس صوت مرسي عبدالغني، مونتاج منار حسني وإشراف فني على الديكور سالوناز الجارحي، ومن إخراج أحمد عبده.