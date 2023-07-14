حنان مطاوع تطمئن جمهورها عبر"الدستور": أنا بصحة جيدة.. واستأنفت "هابى هالوين"

طمأنت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بشأن حالتها الصحية بعد ما أجرت عملية جراحية خلال الفترة الماضية لاستئصال الغدة الدرقية.

وقالت حنان في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنها أجرت العملية منذ أكثر من شهر، وتحسنت حالتها الصحية خلال الفترة الماضية بعدما تلقت العلاج اللازم، معربة عن سعادتها بسبب حب الجمهور لها ودعائهم الشديد لها بعدما انتشر خبر إجرائها العملية خلال الأيام الماضية رغم مرور وقت عليها.

وأضافت أنها استأنفت تصوير مسلسل "هابي هالوين" خلال الأيام الماضية، معربة عن تحمسها الشديد لهذا العمل خاصة أنه دور جديد ومختلف عما قدمته من قبل، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها.

وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي مثير حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية ويتم البحث عن كشف هذا اللغز.

"هابي هالوين" بطولة حنان مطاوع، محمود عبدالمغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، عماد أدريانو، علي الشامل، وسيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده.