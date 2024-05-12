الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد تصدرها التريند.. غادة إبراهيم لـ "الدستور": بحب أتكلم بتلقائية (انفوجراف)

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

أثارت الفنانة غادة إبراهيم، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تصريحاتها الجريئة خلال لقائها بأحد البرامج التليفزيونية، والتي تداولها رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما جعلها تتصدر محركات البحث على موقع البحث العالمي جوجل.

وفى سياق متصل، أكدت غادة قى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنها تتحدث بتلقائية وصدق شديد فى اي حوار لها، ولم تقصد أن تتصدر التريند لكن صراحتها وتحدُثها على طبيعتها وبتلقائية شديدة دائما ما يجعلها محط الأنظار وحديث السوشيال ميديا فور استضافتها فى أي برنامج أو إجراؤها اي حوارا صحفيا.

وخلال الإنفوجراف التالي ترصد "الدستور" أبرز تصريحات غادة إبراهيم التى جعلتها تتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعى..

ـ أنا أجمل من نانسي عجرم وبعمل بوتكس كل 6 شهور

ـ حاطة على شفايفي لامعة جديدة طالعة فى السوق بقالها كذا شهر

ـ شفطت خدودي 3 مرات عشان عندي خدود كبيرة

ـ أنا من الجميلات ودي ثقة بالنفس مش غرور

ـ بحب يتقال عليا "جذابة" وروحها حلوة وكاريزماتك

ـ بحب شكل منى زكي وهي بتشبهني

ـ أنا عايشة من قبل ما أدخل الفن من خير أبويا

ـ أنا مصاريفى كتير والمعدل اللي بشتغل بيه فى الفن ميعيشنيش.

الجدير بالذكر أن غادة إبراهيم، يعرض لها حاليًا فى السينمات، فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

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