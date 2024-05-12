أحلى من نانسى عجرم وشبه منى زكى.. غادة إبراهيم تثير الجدل بـ7 تصريحات جريئة

تصدرت الفنانة غادة إبراهيم، محركات البحث على جوجل، إذ أثارت الجدل من خلال تصريحاتها الجريئة خلال لقائها بأحد البرامج التليفزيونية، والتي تداولها رواد مواقع التواصل على مدار الساعات الماضية، ما جعلها حديث رواد السوشيال ميديا.

أبرز تصريحات غادة إبراهيم المثيرة للجدل

ـ أنا أجمل من نانسي عجرم، من وجهة نظري.. أنا شُفت صورها قبل العمليات لو حطينا صورتنا جنب بعض أنا أحلى، وأنا من ساعة ما طلعت شكلي متغيرش.

ـ بعمل بوتكس كل 6 شهور عادي.. وحاطة على شفايفي لامعة جديدة طالعة في السوق بقالها كذا شهر "أنا جايبة اللي بيعمل بومبيه".

ـ شفطت خدودي 3 مرات عشان أنا عندي خدود كبيرة.

ـ بحب شكل منى زكي وهي بتشبهني كتير.. حتى أختي مرة جاية من المطار وكان في إعلان لمنى زكي على الكوبري لقيتها بتقولي مبروك الإعلان قلت لها مش أنا دي منى زكي، نظرة العين شبه بعض، جزء عينينا شبه بعض".

ـ أنا من الجميلات ودي ثقة بالنفس مش غرور.

ـ بحب يتقال عليا "جذابة" وروحها حلوة وكاريزماتك.

ـ أنا عايشة من قبل ما أدخل الفن من خير أبويا، عندنا محلات في الإسكندرية، وشغل خاص بعيد عن الفن في العقارات.. أنا مصاريفي كتير، والمعدل اللي بشتغل بيه في الفن ميعيشنيش.

آخر أعمال غادة إبراهيم

غادة إبراهيم، يعرض لها حاليًا فى السينمات، فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" يشارك فى بطولته كل من النجم هشام ماجد، والنجمة هنا الزاهد، والفنانين محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، طه دسوقي، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي ومن إخراج أحمد الجندي.