الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

غادة إبراهيم: «تلقائيتي مخلياني دايمًا ترند.. وملامحي قريبًة من كليوباترا»

الفنانة غادة إبراهيم
الفنانة غادة إبراهيم

أشادت الفنانة غادة إبراهيم، بالإقبال الكبير الذي شهدته انتخابات نقابة المهن التمثيلية اليوم الجمعة، مؤكدًة أنها وجهت في وقت سابق، نداءً لزملائها الفنانين بالتوجه لمقر النادي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.

وأكدت في تصريحات لـ"الدستور" أنها تفكر في الترشح للانتخابات المقبلة سواء على مقاعد أعضاء المجلس أو على مقعد النقيب، وأكدت: أنا مؤثرة وبقدم الخدمات لزملائي في أي وقت".

وتابعت: “تلقائيتي تجعلني دائما ترند.. وملامحي قريبًة من الملكة كليوباترا”.

وانطلق صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تجرى في نادي النقابة، وتواجد عدد من نجوم الوسط الفني في الساعات الأولى من الاقتراع، حيث يحرص النجوم على التواجد في انتخابات نقابتهم وحضر حتى الآن من النجوم الفنان يحيى الفخراني وأحمد السقا وطارق لطفي.

وتقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمى فودة وأحمد السيد أبو موسى، 

ويتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

ترشح على منصب النقيب 3 أعضاء من نقابة المهن التمثيلية وهم، الفنان أحمد السيد عبدالمطلب ــ أحمد السيد أبوموسى، الفنان حلمي محمد إبراهيم فودةــ حلمي فودة، الفنان أشرف زكى "النقيب الحالي.

بينما ترشح على 6 مقاعد لعضوية نقابة المهن التمثيلية، كل من “أحمد بدير، نهال عنبر، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أشرف طلبه، عفاف رشاد، هند عاكف، حكمت عاطف، على كمال،محمد عاشور، محمد صلاح أدم، صلاح طافش”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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