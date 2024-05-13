"الحلو" و"الحجار" ونجوم الأوبرا في دنيا الشريعي بالأوبرا.. الإثنين

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية غنائية ضخمة للاحتفاء بأعمال الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعى، يحييها المطربان الكبيران محمد الحلو وعلى الحجار، بقيادة المايسترو تامر غنيم، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء برموز وأعلام الموسيقى العربية.

ومن المقرر أن يشارك خلال الحفل أيضًا كل من نجوم الأوبرا أميرة أحمد، نهى حافظ ، محمد حسن، حنان عصام ، أنغام مصطفى ، رحاب عمر وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز مع كورال الأطفال، وذلك يوم الإثنين 20 مايو على المسرح الكبير.

الأوبرا تحتفى بالموسيقار عمار الشريعى على المسرح الكبير

ويبدأ الحفل في الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج باقة من ألحان عمار الشريعي التي قدمها لكبار المطربين إلى جانب عدد من تترات المسلسلات الشهيرة منها جرس الفسحة، دموع في عيون وقحة ، حبيبتى من ضفايرها ، بتسأل ياحبيبى، أرابيسك، سيبولى قلبى وارحلوا، أقوى من الزمان، عربية يا أرض فلسطين ، اديب ، للثروة حسابات أخرى، عمار يا اسكندرية، ماتمنعوش الصادقين، لو مش حتحلم، أبو زيد، الأيام، حوا وآدم، ليلى ويا ليلى ، حدائق الشيطان ، انت طلعتيلى منين، مبسوطين، هنا القاهرة.

الموسيقار عمار الشريعي

يذكر أن الموسيقار عمار الشريعي ولد في 16 أبريل 1948 بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، حصل علي ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، درس التأليف الموسيقى بمدرسة هادلى سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة.

التحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعدما أتقن بمجهود ذاتى العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج ، بدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون ثم تحول إلي الأورج قبل أن يتجه إلي التلحين والتأليف الموسيقى وكانت أول ألحانه "إمسكوا الخشب" للمطربة مها صبرى ، تجاوزت أعماله 150 لحنًا.

كون فرقة الأصدقاء عام 1980 من أصوات جديدة اكتشفها بنفسه، تميز في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات التى نال عنها شهرة واسعة. أعد وقدم عددا من البرامج الشهيرة أبرزها البرنامج الإذاعي "غواص في بحر النغم"، نال العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والعالمية ، رحل عن عالمنا في 7 ديسمبر 2012 بعد صراع مع المرض تاركًا العديد من الأعمال والمؤلفات والبرامج التى ساهمت فى تنمية الحس والوعى الفنى لدي الجماهير المصرية والعربية.