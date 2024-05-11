"الحجار والحلو" يحييان روائع الشريعى في دار الأوبرا المصرية

يستعد كل من النجمين علي الحجار ومحمد الحلو، للاحتفاء بمشوار الموسيقار العبقرى الراحل عمار الشريعي، وذلك من خلال حفل غنائي ضخم يحييه الثنائي يوم الإثنين الموافق 20 مايو الجاري، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك انطلاقًا من اهتمام الثقافة المصرية بإحياء التراث وإلقاء الضوء على رموز الطرب.

التفاصيل الكاملة لاحتفاء الحجار والحلو بمشوار الشريعي بالأوبرا المصرية

ويقام الحفل تحت عنوان "حفل من أعمال عمار الشريعي"، تحت قيادة المايسترو الكبير تامر غنيم، وبمشاركة صوليست عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، وكورال أطفال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

مشاركة عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز و6 مطربين بقيادة المايسترو تامر غنيم

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وينقسم إلى فاصلين بمشاركة 6 مطربين، هم نهى حافظ، محمد حسن، أنغام مصطفى، رحاب عمر، أميرة أحمد، حنان عصام.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أهم وأروع إبداعات عمار الشريعى، منها "امرأة من زمن الحب، الشهد والدموع، زيزينيا، ما تمنعوش الصادقين، حديث الصباح والمساء، بتسأل يا حبيبى، حبيبتي من ضفايرها، اقوي من الزمان، الحدود".

مشوار الموسيقار عمار الشريعى

الموسيقار عمار الشريعى ولد في 16 أبريل 1948 بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، درس التأليف الموسيقي في مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة كما التحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعدما أتقن بمجهود ذاتي العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج، بدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية ثم تحول إلى الأورج قبل أن يتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي وكان أول ألحانه "امسكوا الخشب" للمطربة مها صبري، تجاوزت أعماله 150 لحنًا، كون فرقة الأصدقاء عام 1980 من أصوات جديدة اكتشفها بنفسه هم منى عبد الغني، حنان وعلاء عبد الخالق.

تميز الشريعي، في وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات التي نال معظمها شهرة واسعة، عين أستاذا غير متفرغ بأكاديمية الفنون المصرية عام 1995 وتناول العديد من الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه أعماله الفنية، أعد وقدم عددًا من البرامج الشهيرة، أبرزها البرنامج الإذاعي الذي استمر عدة سنوات "غواص في بحر النغم"، ونال العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والعالمية، رحل عن عالمنا فى 7 ديسمبر 2012 بعد صراع مع المرض تاركًا العديد من الاعمال والمؤلفات والبرامج التى ساهمت فى تنمية الحس والوعى الفنى لدى الجماهير المصرية والعربية.