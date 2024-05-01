الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مروة ناجي تُجري بروفات حفل عيد الربيع في الأوبرا (صور)

مروة ناجي رفقة المايسترو
مروة ناجي رفقة المايسترو علاء خلال البروفات

تواصل مروة ناجي التحضيرات والبروفات الخاصة بحفلها المقرر إقامته، مساء غدٍ، بمناسبة أعياد الربيع على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا برئاسة د.لمياء زايد، ومشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء قيادة المايسترو د.علاء عبد السلام.

في سياق متصل، اتفقت مروة مع المايسترو علاء عبد السلام على تقديم برنامج فني مميز للغاية لتقديمه خلال الحفل للجمهور، خاصة أن الحفل يحمل اسم "بليغ ووردة" وتتغنى خلاله مروة ناجى بباقة من أشهر أعمال الراحلة وردة الجزائرية التى لحّنها الموسيقار الكبير بليغ حمدي.

التفاصيل الكاملة لبرنامج حفل بليغ ووردة بالأوبرا 

ومن المقرر أن ينقسم الحفل إلى فاصلين الأول يضم نخبة مختارة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى منها ميدلى بليغ، عدويه، كان يا مكان، تخونوه، زى الهوى، موعود، التوبة، يؤديها كلا من نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا وهم ياسر سعيد، محمد الخولي، أمير الرفاعي، ولاء طلبة.

ويقام الحفل استمرارا لخطة دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية الهادفة، والاحتفاء برموز الموسيقى والغناء من أجل الحفاظ على الأعمال الجادة من الاندثار، وتعريف الأجيال الجديدة بالأعمال التراثية الخالدة.

ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل، وهي:

- الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها من مصادر أخرى.
- ستُفتح الأبواب قبل موعد الحفل بساعة.
- يُرجى ارتداء الزي الرسمي الملائم لدار الأوبرا المصرية عند دخول المسرح الكبير، ويلزم ارتداء البدلة كاملة مع جاكيت كرافتة.
- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.
- غير مسموح بدخول الأطفال دون سن 7 سنوات.
- ممنوع التصوير.
- لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.
- ستُغلق أبواب قاعة العرض، ولا يُسمح بالدخول نهائيًا إلا بعد الاستراحة.

مروة ناجي
مروة ناجي
البروفات
البروفات
البروفات
البروفات
مروة ناجي رفقة المايسترو علاء خلال البروفات
مروة ناجي رفقة المايسترو علاء خلال البروفات
مروة ناجي رفقة المايسترو علاء خلال البروفات
مروة ناجي رفقة المايسترو علاء خلال البروفات
أعياد الربيع مروة ناجي مروة ناجي تجري بروفات حفل عيد الربيع بالأوبرا التفاصيل الكاملة لبرنامج حفل بليغ و وردة بالأوبرا دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير

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