محمود العسيلى يتألق بأحدث أغنياته مع جمهوره بالرحاب

أحيا المطرب محمود العسيلي، مساء الجمعة، حفلا غنائيا ضخما، رفقة فرقته الموسيقية، بأحد المسارح الكبرى بالرحاب.

العسيلي يتألق مع جمهوره فى أحدث حفلاته بالرحاب

ورفع الحفل لافتة كامل العدد، وتألق العسيلي، فى تقديم مجموعة كبيرة من أغنياته وسط حفاوة شديدة من الجمهور، وبحضور الفنانة الشابة برلنتي فؤاد.

وقدم العسيلي، باقة متنوعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الجمهور معه، الذي ظل يردد معه كلمات الأغنيات منها أغنية “علي خدك، وبم بم، وزهرة معدية، ويا ناس، وغيرها”.

تامر عاشور يختتم الاحتفالية رافعا لافتة كامل العدد

وفى سياق متصل، من المقرر أن يختتم الاحتفالية النجم تامر عاشور، رافعا لافتة كامل العدد، خاصة وأن نفدت التذاكر فور طرحها بالكامل، وجاءت أسعار حفل تامر عاشور بثلاث فئات الأولى بـ 20 ألف جنيه وهي طاولة لـ 10 أفراد، والفئة الثانية بـ 2000 جنيه والفئة الثالثة 400 جنيه، وذلك حسبما أعلنت الشركة المنظمة للحفل.

ووضعت الشركة المنظمة للحفل تعليمات للجمهور المقرر حضوره وهي:

لا يوجد استبدال او استرجاع للتذاكر.

يسمح بدخول الأطفال بدءا من 8 سنوات ويجب توافر تذكره كاملة.



تفتح الأبواب في تمام الساعة الرابعة عصرا ويستمر الحفل حتى منتصف الليل.

آخر أعمال محمود العسيلي

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي طرحه أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "عيني شايفة فيكي"، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ومن كلمات الأغنية:

جايبه الجمال ده منين مين اللي شافه قبلي.. مجاش في بني آدمين.. أكيد عشان متساب لي، بعيونك الحلوين.. ده يترسملك صورة.. بحر وطبيعة وناس.. قدام عنيكي مبهورة.. عيني شايفة فيكي.. كل مزايا الدنيا بحالها.. والحاجة اللي انتي تبصيلها.

تحلى في عيني.. يا عيني عليكي يا عيني.. عيني شايفة فيكي.. واحدة رهيبة خطفني جمالها.. نجمة بعيدة وكل ما أجيلها.. تحلى في عيني.. يا عيني.. عليكي يا عيني.. لو ابتسمتي بقول

للشمس روَّحي بدري.. ده انتي عليكي قبول.. مشوفتهوش أنا عمري.. نور من بعيد يتشاف.. لو أنتي جاية قصادي.. بقيت بغير وبخاف عليكي من الدنيا دي.