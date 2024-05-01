الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مواهب الأوبرا تعزف الفيولينة والبيانو على المسرح الصغير

مواهب الاوبرا
مواهب الاوبرا

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلين لمركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر في الثامنة والنصف مساء يومى الخميس والسبت 2 و4 مايو على المسرح الصغير، ضمن وذلك فى إطار توجهات الثقافة المصرية لدعم الواعدين.

مواهب الأوبرا تعزف الفيولينة والبيانو على المسرح الصغير

يحيى الحفل الأول فصل الفيولينة إشراف وتدريب يوسف سامح ويتضمن مؤلفات كلاسيكية عالمية.

أما الحفل الثاني يقدم فصل البيانو إشراف وتدريب الدكتور شريف صلاح مختارات من المعزوفات الكلاسيكية  لكل من شوبان، بيتهوفن، ليست، رخمانينوف، شوبرت والتى تعكس مختلف المشاعر الإنسانية منها الفرح، الشجن الحزن وغيرها حيث يتحول البيانو إلي آلة تجسدها.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.

مواهب الأوبرا مواهب الأوبرا تعزف الفيولينة والبيانو على المسرح الصغير المسرح الصغير دار الاوبرا تنمية المواهب

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