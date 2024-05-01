أوركسترا إيزيس يعزف كلاسيك وتانجو بالجمهورية.. الخميس

تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن الفعاليات المتنوعة لوزارة الثقافة، حفلا لأوركسترا إيزيس الوتري للهواة، إشراف فنى وقيادة خالد صالح، وبمشاركة عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس 2 مايو على مسرح الجمهورية.

أوركسترا إيزيس يعزف كلاسيك وتانجو بالجمهورية

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية والتانجو، منها تانجو الحرية لـ أستور بيازولا، بور أونا كابيزا لـ كارلوس جارديل، متى متى متى لـ تونى رينيس إعداد خالد صالح،كوب الذرة لـ أنجيل فيلولد اعداد عمر الطودى، هابانيرا من أوبرا كارمن لـ جورج بيزيه إعداد كلارك مكاليستر، سواى لـ بابلو رويز إعداد كاثرين جريسينجر، يا زهرة في خيالي لـ فريد الأطرش إعداد منير نصر الدين وخالد صالح، صباح الكرنفال لـ لويز بونفا إعداد وليد بكر وخالد صالح.

أوركسترا إيزيس الوتري

الجدير بالذكر أن أوركسترا إيزيس الوتري للهواة يعد ورشة عمل لعازفى الآلات الوترية تهدف الى التدريب على تقنيات وأسلوب العزف الجماعى لأعمال كبار المؤلفين العالميين.