الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"أم كلثوم تعود من جديد" للاحتفال مع الجمهور بأعياد الربيع.. غدًا

أم كلثوم تعود من
أم كلثوم تعود من جديد

في إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، تستعد كوكب الشرق أم كلثوم بصحبة فرقة مسرح الساقية للعرائس، لتقديم حفلين غنائيين مساء غدًا الخميس، الموافق 2 مايو الجاري، للاحتفال مع الجمهور بأعياد الربيع، وذلك بقاعة مسرح العرائس بساقية عبدالمنعم الصاوي.

"أم كلثوم تعود من جديد" فى الساقية للاحتفال مع الجمهور بأعياد الربيع.. غدا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل الأول في تمام الساعة السادسة مساءً، ويليه الحفل الثاني في الثامنة مساءً، ويتضمن الحفلين عرضين متميزين للعرائس المتحركة لحفل كوكب الشرق "أم كلثوم" بفرقتها الكاملة، وتقدم​ كوكب الشرق أغنيتين هما "أمل حياتي" التي غنتها أم كلثوم غنتها عام 1965، كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب، كما تغني سيدة الغناء العربي رائعة "عودت عيني" التى قدمتها عام 1957 وهى من كلمات احمد رامي، وألحان رياض السنباطي.

إدارة الساقية تضع عدة شروط لحضور حفل أم كلثوم وهى: 

-دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

-ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

-الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

-غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

-غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر وقت الحفل.

الجدير بالذكر أن مسرح عرائس الساقية تم إطلاقه منذ 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، وجاء بعده فكرة عرض حفل سيدة الغناء العربي أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، وبعد أن تزايدت أعداد الجماهير عليه، قدم المسرح حفلات لمجموعة من نجوم طرب الزمن الجميل الآخرين مثل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وملك العود فريد الأطرش.

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