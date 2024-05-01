أعلنت الفنانة الشابة ريم أحمد، عن مكان وموعد تشييع جثمان والدتها السيدة فاتن الراعي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

موعد ومكان تشييع جثمان والدة الفنانة ريم أحمد

وكتبت ريم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": صلاة الجنازة اليوم الأربعاء فى مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، والدفن في مقابر المجاورين على طريق صلاح سالم.

وفاة والدة الفنانة الشابة ريم أحمد

كانت ريم أحمد، أعلنت عن وفاة والدتها، صباح اليوم الأربعاء، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة”.

وبمجرد كتابة المنشور، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهور ومتابعي ريم أحمد، داعين لوالدتها بالرحمة والمغفرة ولها بالصبر والسلوان.

محمد صبحي ناعيًا والدة ريم أحمد: كانت إنسانة رائعة ودعمت ابنتها وساندتها كثيرًا

ومن جانبه حرص الفنان الكبير محمد صبحي على نعي والدة الفنانة ريم أحمد، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الأسى والحزن أنعى السيدة فاتن الراعي والدة ريم أحمد (هدى) ابنتي في ونيس.. كانت إنسانة رائعة ودعمت ابنتها وساندتها كثيرًا في مشوارها معي".

وأضاف: "أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك وريم حبيبتي وعمرو الصيفي صديقي الغالي وكل أولادك وحبايبك الصبر والسلوان".

ومن جهتها؛ أعادت مصممة الاستعراضات والمخرجة الشابة سالي أحمد، شقيقة ريم أحمد، منشور زوجها الفنان والمخرج أحمد السيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي أعلن خلاله وفاة والدة زوجته، وعلقت قائلة على المنشور "ربنا يرحمك يا أمي".