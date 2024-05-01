"جولة مع الهارب" لـ منى واصف على المسرح الصغير بالأوبرا.. 16 مايو

تستعد عازفة الهارب منى واصف، لإحياء حفلا موسيقيا ضخما، رفقة فرقتها الموسيقية، تحت عنوان "جولة مع الهارب" لمجموعات الأوبرا للموسيقي، وذلك يوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

جولة مع الهارب

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتقدم خلاله منى باقة من المعزوفات تتنوع ما بين الأعمال كلاسيكية، موسيقي التانجو، والموسيقي الشرقية لكوكبة من المع نجوم الطرب منهم فيروز، سيد درويش، ليلي مراد، وموشحات أندلسية لفؤاد عبد المجيد، وموسيقي صوفية، إلى جانب باقة من أعمال استور بياتزوللا٬ وغيرها.

وضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل منى واصف، هي:

ـ دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه وتسلم تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

ـ لا يوجد استرجاع أو استبدال.

ـ يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول إلا بعد الاستراحة.

جدول حفلات المسرح الصغير بالأوبرا خلال شهر مايو

ومن جهة أخرى، يستقبل المسرح الصغير خلال شهر مايو، يستقبل كوكبة من العروض المتنوعة منها حفلات لموسيقي الحجرة لكل من شريف صلاح الدين غدا الخميس 2 مايو، دعاء صابر الإثنين 20 مايو، ريهام فايد الخميس 30 مايو، سوزان صابر الجمعة 31، إلى جانب ريسيتالات لكل من غادة شاكر "بيانو" الجمعة 3 مايو، ياسر الصيرفي وأمير عوض "فيولينة وبيانو" الجمعة 10 مايو، حسام شحاتة "فيولينة وهارب" الجمعة 17 مايو، كريم جوهر "بيانو" الأحد 19 مايو، أماني غنيم "فلوت وتشيللو وهارب" الجمعة 24 مايو، وتقدم مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة حفلًا لمدحت عبدالسلام الخميس 9 مايو، ومجموعات شباب القاهرة لموسيقي الحجرة بقيادة عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان الأحد 26 مايو، وبمناسبة عيد الربيع يقدم عازف الترومبيت محمد حلمي حفل ديزني للأطفال الإثنين 6 مايو، واحتفالًا بعيد العمال الإثنين 13 مايو.

الجدير بالذكر أن منى واصف، أستاذ آلة الهارب بالمعهد العالي الكونسرفتوار وعازف الهارب بأوركسترا القاهرة السيمفوني، والتى حصلت على منحة من هيئة الفولبرايت لدراسة الهارب بالولايات المتحدة، وهي حاليا على درجة مدرس دكتور بالكونسرفتوار.