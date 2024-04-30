الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أعمال بليغ ووردة احتفالا بعيد الربيع على المسرح الكبير بالأوبرا.. الخميس

مروة ناجي
مروة ناجي

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في الثامنة والنصف مساء الخميس 2 مايو على المسرح الكبير بمشاركة المطربة مروة ناجي ونجوم الموسيقى العربية بالأوبرا  ياسر سعيد، محمد الخولي، أمير الرفاعي، ولاء طلبة، يأتي ذلك ضمن فعاليات الثقافة المصرية للاحتفال بعيد الربيع.

مروة ناجى ونجوم الموسيقى العربية بمناسبة الربيع فى الأوبرا  

يتضمن البرنامج فاصلين الأول نخبة مختارة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى منها ميدلى بليغ، عدويه، كان يا مكان، تخونوه، زى الهوى، موعود، التوبة وفي الفاصل الثاني تتغني المطربة مروه ناجى بباقة من أشهر أعمال المطربة الكبيرة ورده.

فرقة أوبرا الإسكندرية تغني أعمال بليغ ووردة على المسرح الكبير

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف، قدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل، وهي:
- الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها من مصادر أخرى.
- ستُفتح الأبواب قبل موعد الحفل بساعة.
- يُرجى ارتداء الزي الرسمي الملائم لدار الأوبرا المصرية عند دخول المسرح الكبير، ويلزم ارتداء البدلة كاملة مع جاكيت كرافتة.
- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.
- غير مسموح بدخول الأطفال دون سن 7 سنوات.
- ممنوع التصوير.
- لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.
- ستُغلق أبواب قاعة العرض، ولا يُسمح بالدخول نهائيًا إلا بعد الاستراحة.

فرقة أوبرا الإسكندرية أعمال بليغ ووردة على المسرح الكبير مروة ناجى ونجوم الموسيقى العربية بمناسبة الربيع فى الأوبرا المطربة مروة ناجي دار الاوبرا أوبرا الإسكندرية

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