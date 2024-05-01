قبل الرحيل.. مصطفى درويش يكشف أسرارًا من حياته لـ"الدستور"

الذكرى الأولى لوفاة شبح العالم..

تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الأولى على رحيل فنان تحدى جميع الصعوبات لكي يحقق حلمه، وبالفعل استطاع تحقيقه في الشهرة والتميز، لكنه رحل مبكرًا في عز شبابه ونجوميته، وترك عالمنا في الأول من مايو 2023 عن عمر ناهز الـ43 عامًا، بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وكان نبأ وفاته كالصاعقة على محبيه وسبب صدمة كبيرة لنجوم الوسط الفني، لُقب بـ"شبح العالم"، خاصة أنه من ضمن النجوم الشباب الذين تركوا بصمة كبيرة في الدراما والسينما.. إنه الفنان مصطفى درويش..

قبل رحيله بساعات شكا "درويش" من الأرق وقلة النوم، فنام نومةً هادئة تغمرها دعوات مُحبيه.. ملايين الكلمات المؤثرة والدعوات التي ما زال يرددها محبوه، فقد بات اسمه مرتبطًا عند الدعاء له بالمواقف الطيبة والأعمال الخيرية التي زيّنت مسيرته في الحياة.

أسرار ومحطات في حياة مصطفى درويش، كشف عنها قبل رحيله في ندوة استضافتها "الدستور"

وتزامنًا مع ذكرى رحيل الفنان مصطفى درويش، يرصد "الدستور" خلال السطور التالية أسرار ومحطات في حياة مصطفى درويش، كشف عنها درويش قبل رحيله في ندوة استضافتها له جريدة الدستور.

- ولد مصطفى درويش في 11 يناير 1980 بمحافظة دمنهور، كان دومًا يحب الاعتماد على نفسه، ويبحث عن قوت يومه، ولقمة العيش لدرجة أنه عمل «بائع ذرة» وهو في الصف الثانى الثانوي، رغم أنه ولد لأسرة متوسطة الحال.

-تعرض "درويش" للعديد من المواقف الصعبة، لعل أبرزها ما قاله حين رحيل والده فى دمنهور، ووقتها كان درويش فى «السعودية» يعمل مندوبًا للمبيعات فى إحدى الشركات التى ظل بها لمدة ٨ أشهر وعاد إلى دمنهور عقب وفاة والده.

-بدأ مسيرته الفنية بالصدفة في فيلم «كف القمر»، أمام الفنان الكبير الراحل خالد صالح، عندما كان يتواجد في كواليس تصوير الفيلم مع أحد أصدقائه واختاره خالد يوسف، ليجسد دور ضابط شرطة، وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية واستطاع أن يُبهر محبيه ومتابعيه بشخصيات درامية جسدها بإتقان شديد.

ـ ظل يبحث مصطفى عن لقمة العيش طوال حياته، فعندما سألناه ما الشخصية التى تتمنى تجسيدها كان رده: أحلم بتقديم شخصيات كثيرة مختلفة ومميزة، خاصة شخصية «عامل فقير» يجتهد لتوفير لقمة العيش لأسرته.

-"ديني أغلى عندي من أي شهرة أو فلوس"، بهذه الكلمات أعلن الفنان الراحل مصطفى دروش الانسحاب من فيلم "الملحد"، فقد كان "درويش" صاحب مواقف واضحة وصريحة، وكشف قبل رحيله عن كواليس رفضه التعاون مع المؤلف إبراهيم عيسى، بسبب أفكار الأخير المتعلقة بالأمور الدينية، واعتذر حينها درويش بشكل رسمي عن استكمال تصوير دوره فى فيلم «المُلحد» الذى كتبه المؤلف إبراهيم عيسى، فبعد أن كان انتهى «درويش» من تصوير حوالى 50% من مشاهده في الفيلم بقيادة المخرج ماندو العدل ومشاركة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الشباب منهم النجم محمود حميدة، حسين فهمي، ووقتها قال لـ"الدستور": قررت أنسحب من الفيلم دفاعًا عن ديني والأصول والقيم التي تربيت عليها، ومستعد تحمل أي شرط جزائي.

-كان لـ"درويش" العديد من المواقف الإنسانية، أحدها مع الفنان شريف دسوقي، وقت أزمة مرضه، فقد كان أكثر شخص يدعمه ويسانده ويطمئن عليه.

-حرص الفنان الراحل على المشاركة في الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين وغير القادرين، فقد كان يمتلك مطعمًا يفتح أبوابه مجانًا لغير القادرين، وكان دائم التواصل مع جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأعلن عدة مرات فى فترة كورونا أن المطعم مفتوح لأي شخص غير قادر.

-شارك مصطفى درويش فى أكثر من 20 عملًا دراميًا خلال مسيرته الفنية، ولُقب بـ"شبح العالم" بعد تقديم دوره الشهير فى مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللى كريم، كما شارك في بطولة مسلسلات "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبوعمر المصرى، نصيبى وقسمتك 3، حكايتى، بركة، أبوجبل، خيانة عهد، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما والأرض، وسوتس بالعربي"، وآخر أعماله كان مسلسلي كامل العدد، وسره الباتع، في رمضان 2023.

ومن أعماله السينمائية أفلام كف القمر، كارما، وشماريخ.