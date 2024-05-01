الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أسعار تذاكر فيلم السرب في سينما الشعب.. تبدأ من 20 جنيهًا

فيلم السرب
فيلم السرب

تستقبل دور العرض السينمائية اليوم الأربعاء، العرض الأول لـ فيلم "السرب"، بطولة النجم أحمد السقا، ونخبة كبيرة من النجوم والفناين، ومن المقرر أن يفتتح به موسم صيف 2024 وموسم أفلام شم النسيم.

أسعار تذاكر فيلم السرب في سينما الشعب

وفى سياق متصل، يتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن أسعار تذاكر سينما الشعب لمشاهدة فيلم "السرب"، الذي يعد من أضخم الأعمال فى تاريخ السينما المصرية، إذ يؤرخ العمل لإحدى أبرز بطولات القوات الجوية المصرية.

20 جنيهًا فقط.. سعر تذكرة فيلم "السرب" في سينما الشعب

كشفت وزارة الثقافة عن أسعار التذاكر لعرض فيلم السرب في سينما الشعب، والتي تبدأ من 20 جنيها للحفلات الصباحية، و40 جنية للحفلات المسائية.

ويعرض فيلم السرب، داخل 14 قاعة عرض تابعة لقصور الثقافة المصرية أبرزها سينما الشعب بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، وسينما الشعب بحي جاردن سيتي بمحافظة القاهرة، وسينما الشعب بالقناطر الخيرية، بالإضافة إلى عرضه في عدد كبير من قصور الثقافة بالمحافظات أمثال العريش، وقنا، والوادي الجديد، وشرم الشيخ، والمحلة الكبرى، والإسماعيلية، وذلك ضمن عروض سينما الشعب.

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أسعار تذاكر "سينما الشعب" لمشاهدة فيلم "السرب"

ينطلق اليوم بدور العرض السينمائية.. أبرز المعلومات عن فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا

أحداث فيلم السرب 

يعرض الفيلم الاعتداء على المصريين العاملين في ليبيا وذبحهم بالشكل الدموي الذي عرضه فيديو التنظيم الإرهابي، والتخطيط لجمع المعلومات الدقيقة عن مواقعهم والهجوم بضربات جوية لنسور الجو المصري، بعد اجتماع طارئ لقيادات مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلال ساعات قليلة تم إطلاق السرب المقاتل وتنفيذ المهمة والعودة بسلام، بالإضافة إلى الطائرات التي حملت بعض المقاتلين وإبرارهم بطريقة محترفة في عمق الأراضي الليبية، وتنفيذ المهمة في دقائق معدودة وقتل العشرات من تلك الجماعات الظلامية.

أبطال وصناع فيلم السرب 

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أحمد السقا، وهند صبرى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، ونيللى كريم، وشريف منير، ومحمود عبدالمغني، وأحمد حاتم، وصبا مبارك، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، والموسيقى التصويرية للموسيقار الكبير عمرو إسماعيل، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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