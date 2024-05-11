لليوم الثالث.. "الجمال النائم" يرفع لافتة "كامل العدد" بالأوبرا

تواصل فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، لليوم الثالث على التوالي، تقديم العرض العالمي الكلاسيكي الشهير "الجمال النائم" رائعة المؤلف الموسيقي العالمي "تشايكوفسكي"، الذي تقدمه لأول مرة في تاريخها فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، ومن إخراج المدير الفني للفرقة أرمينيا كامل، مساء غد الأحد، وذلك على خشبة المسرح الكبير، ضمن العروض المميزة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ويستمر حتى بعد غد الإثنين 13 مايو.

الجمال النائم يرفع لافتة "كامل العدد" بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويرفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكر العرض نفدت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 400 جنيه، والثانية بقيمة 300 جنيه، أما الثالثة والأخيرة فبقيمة 200 جنيه.

تفاصيل عرض الجمال النائم

يُجسِّد عرض "الجمال النائم" قصة الأميرة الصغيرة التي تُدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها بجرح من إبرة مغزل ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور أمير شاب ينقذ الجمال النائم.

عرض "الجمال النائم" من تصميم ماريوس بيتيبا ، ديكور محمد الغرباوى وإضاءة ياسر شعلان ويعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية، وقدم للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينسكى بسان بطرسبرج، وتم تناول قصته بعدة أشكال ومعالجات فنية متنوعة .

شروط الأوبرا

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور ليالي باليه الجمال النائم وهي:

- الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

- تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

- عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت كرافتة.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

- لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

- يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيًا إلا بعد الاستراحة.