السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كامل العدد.. تامر عاشور يشعل حماس الجماهير بأحدث أغنياته "هيجيلى موجوع"

تامر عاشور خلال الحفل
تامر عاشور خلال الحفل

تألق النجم تامر عاشور، خلال حفله المقام حاليا على أحد المسارح الكبرى بمدينة الرحاب، ضمن سلسلة حفلاته الخاصة بأعياد الربيع.

واستقبل الجمهور تامر عاشور، بحفاوة شديدة فور صعوده على المسرح، ورحب الأخير بجمهوره ومحبيه، وأبدع بغناء أغنيتي “تيجي نتراهن، وقولوا له سماح”، وسط تفاعل كبير من الحاضرين وظلوا يرددوا معه كلمات الأغنيات.

تامر عاشور يحتفى مع جمهوره بنجاح أحدث أغنياته "هيجيلي موجوع" 

وفى سياق متصل، احتفى تامر مع جمهوره بنجاح أحدث أغنياته "هيجيلي موجوع" التى حققت نسبة مشاهدة عالية فور طرحها مؤخرا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، ومكس وماستر صفر.

ورفع المسرح لافتة كامل العدد، إذ نفدت التذاكر فور طرحها من قبل الجهة المنظمة للحفل وجاءت أسعار حفل تامر عاشور بثلاث فئات الأولى بـ 20 ألف جنيه وهي طاولة لـ 10 أفراد، والفئة الثانية بـ 2000 جنيه والفئة الثالثة 400 جنيه.

تامر عاشور يحيي حفلا برفقة احمد سعد خلال أيام 

ومن جهة أخرى، يستعد تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ضخم في أبوظبي برفقة النجم أحمد سعد، وذلك يوم 29 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد نسبة لجماهيرية الثنائي عاشور وسعد، ويقدم كلا منهما باقة من ـروع أغنياته القديمة والحديثة خلال الحفل.

كما يستعد تامر عاشور، لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة على طريقة السينجل، خلال موسم الصيف.

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور

آخر حفلات تامر عاشور

وكان النجم تامر عاشور، قد أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا، وتحديدا يوم السبت الماضي بالكويت، بمشاركة الفنان بهاء سلطان، وأشعل حماس الجمهور منذ صعوده على خشبة المسرح بأغنية حكايات واختتم فقرته بأغنية “باي باي”.

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