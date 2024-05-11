تصريحات باسم سمرة عن المرأة تثير الجدل: "مبحبش النكدية"

تصدر النجم باسم سمرة ترند موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومنصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حلوله ضيفا على برنامج "أسرار النجوم"، الذى تقدمه الإعلامية إنجي علي، ويذاع عبر راديو "نجوم إف إم" .

بعد تصدره الترند.. أبرز تصريحات باسم سمرة عن المرأة

وتحدث باسم سمرة، خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي، عن أسماء الممثلات اللاتي يمثلن نموذجً للمرأة من وجهة نظره، وعن رأيه في المرأة بالسينما المصرية، كما كشف عن رأيه في فكرة تعدد الزوجات.

وقال «سمرة» عن أبرز الممثلات بالسينما اللاتي يمثلن الجمال في عينه: «في السينما، الأنثى بالنسبة لي هي هدى سلطان صوت جميل وتمثيل رائع وجميلة، وهند رستم، وتحية كاريوكا».

كما كشف سمرة عن رأيه في تعدد الزوجات، قائلا: «لا أعتقد أنني أتزوج 4 سيدات، ولكن ممكن 2 فقط، وأعتقد أن زوجتي سوف تحزن بعد هذا الحديث»، مضيفا: «بشكل عام أنا لا أنصح بتعدد الزوجات، خاصةً في الوقت الذي نعيشه، حتى يكون الرجل قادرًا نفسيًا وماديًا على المعيشة وقيادته الأسرة».

أما عن أكثر الصفات التي يكرهها في المرأة، فقال: «لا أحب النكد، لأن هناك سيدات تحب النكد زي عينها.. اتضايقي براحتك ليه تنكدي عليا، ولو زعلامة مني خدي جنب بعيد عني».

باسم سمرة: أتمنى تقديم عمل عن الراحل إسماعيل ياسين

وعن أبرز الفنانين الذين يعتبرهم قدوة له، أوضح باسم سمرة: عنتيل التمثيل بالنسبة لي هو محمود المليجي، وأيضا إسماعيل ياسين فنان عمل في ظروف صعبة ونهايته كانت مأساوية، هي شغلانة صعبة وليس لها أمان كما يقال"، وبسؤاله عن سيرة ذاتية يتمنى تقديمها في عمل فني، أوضح سمرة: "أتمنى تقديم عمل عن الراحل إسماعيل ياسين، خصوصا الجزء الخاص بنهاية مسيرته الفنية".



باسم سمرة: لهذا السبب لا أحب السوشيال ميديا

وكشف باسم سمرة عن أسباب عدم ظهوره في البرامج التليفزيونية ووسائل الإعلام بشكل متواصل، ورأيه في منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: "السوشيال ميديا قلبت لجان.. ممكن بالفلوس تخلي الناس تقول كلام هو مش حقيقي يتكلموا عن الفن والأداء بشكل عظيم، وكل ما تدفع أكتر هيتقال كلام حلو أكتر، لكن الصورة الحقيقية للفنان هي الجمهور والمتلقي، وأنا مش محتاج أقول أنا كويس ولا وحش، الجمهور هو اللي بيحكم في الآخر".