الإثنين 29 أبريل 2024
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فن

100 سنة غنا.. على الحجار: نعيد إحياء كنوزنا الموسيقية ونحفظها من الاندثار

علي الحجار
علي الحجار

أطلقت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بالتعاون مع النجم الكبير على الحجار، ثانى فعاليات المشروع الفنى الضخم «١٠٠ سنة غنا»، مساء أمس، على المسرح الكبير بالدار، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة.

ونجح «الحجار» فى تقديم حفل شامل مبهر، استطاع من خلاله إبقاء الجمهور فى حالة من البهجة والسعادة لمدة ٣ ساعات، خاصة مع استضافته كلًا من نادية مصطفى ومصطفى قمر، إلى جانب منح الفرصة لمجموعة من الشباب الواعدين الموهوبين فى دار الأوبرا. 

قال على الحجار إن مشروع «١٠٠ سنة غنا» يرصد تاريخ الغناء فى مصر منذ القرن الـ١٩، بداية من عبده الحامولى والشيخ أبوالعلا محمد، ثم الفنانين الكبار أمثال بليغ حمدى ومحمد عبدالوهاب وسيد درويش، وصولًا إلى الملحنين المعاصرين، معقبًا: «ليس بالضرورة أن نعتمد التسلسل الزمنى لهؤلاء الفنانين».

وأضاف «الحجار»، لـ«الدستور»: «نسعى من خلال المشروع إلى إحياء كنوز غنائية كانت قد أوشكت على الاندثار لعظماء التلحين والغناء فى مصر، عبر توزيعها بطريقة حديثة تليق بما نملكه من تراث غنائى كبير، وتتواكب مع العصر الحديث والجيل الجديد».

وواصل: «مشروع (١٠٠ سنة غنا) يعتمد على إعادة تقديم مختارات من التراث الغنائى المصرى، خلال أكثر من ١٠٠ عام، وتحديدًا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وتقديمها للأجيال الجديدة بشكل يتوافق مع أذواقهم الحالية، من خلال شكل موسيقى معاصر للألحان، مستفيدًا بالإنجازات المعاصرة فى علوم التوزيع الموسيقى؛ للخروج بها من شكل التخت الشرقى التقليدى».

علي الحجار 100 سنة غنا ليلة فوزى

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