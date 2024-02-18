يسرا وكريم عبدالعزيز فى مقدمة حضور حفل الليالى المصرية السعودية

حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في الحفل الأول من حفلات الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا التي يحييها عدد كبير من النجوم منهم محمد منير وشيرين عبدالوهاب.

حفل الليالي المصرية السعودية

وتواجد على رأس الحضور كريم عبدالعزيز والنجمة إسعاد يونس والنجمة يسرا وعدد كبير من النجوم وحرصت يسرا على تهنئة كل القائمين على الحفل ووزارة الثقافة وهيئة الترفيه وكل الجهات المشاركة في تنفيذ الحفل في الأوبرا.

ويقدم “الدستور” بثًا مباشرًا للحفل الذي يعرض على شاشتي الحياة ودي إم سي ويقدم الحفل الإعلامي لمى جبريل والإعلامي سامي جميل.

وشهدت دار الأوبرا التجهيزات والتحضيرات النهائية لاستقبال باكورة حفلات "ليالي مصرية سعودية" التى تنطلق فى الثامنة من مساء اليوم على خشبة المسرح الكبير، بالتعاون بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

ـ انطلقت الحفلة فى الثامنة مساء ومن المقرر أن تتم إذاعة الحفلة على الهواء مباشرة من خلال قناتي DMC والحياة.

ـ يحيي الاحتفالية كل من النجم الكبير محمد منير، والنجمة شيرين عبدالوهاب، وماجد المهندس، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو العالمي وليد فايد.

ـ تم تجهيز المسرح الكبير، على أعلى مستوى، لاستقبال هذا الحدث الذي يعد استثنائيًا تمتزج فيه الأصالة وعبق الزمن الجميل الراقي، بروعة الحاضر ورونقه الذي ينعكس في بصمات جمالية يشاهدها الحاضرون والجمهور، بداية من الستائر، والكراسي، والديكورات على المسرح التى تم تجهيزها لمدة 72 ساعة، بقيادة نخبة من مهندسي الصوت والإضاءة، والإخراج العالميين.