مصدر مسئول بالأوبرا لـ"الدستور": بوستر حفل كاظم الساهر "مفبرك"

أثار النجم كاظم الساهر، جدلاً كبيرًا خلال الساعات الأخيرة؛ بسبب تداول رواد السوشيال ميديا وعدد من المواقع الإلكترونية، أخبارًا تفيد بتعاقده مع إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، على إحياء حفل غنائي ضخم، على خشبة المسرح الكبير نهاية يونيو المقبل، وتحديدًا الجمعة الموافق 28 يونيو، الأمر الذي لم ينفه كاظم إلى الآن، ما زاد فضول المتابعين، وسرعان ما انتشرت تلك الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مصادر تكشف لـ"الدستور" حقيقة تعاقد كاظم الساهر مع الأوبرا المصرية لإحياء حفل

في سياق متصل، أكد مصدر مسؤول داخل دار الأوبرا المصرية لـ"الدستور" حقيقة تعاقد كاظم الساهر مع إدارة الأوبرا لإقامة حفل غنائي على خشبة المسرح الكبير، لكن إلى الآن لم يتم الاتفاق من الأساس على هذا الأمر، وأن البوستر الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "مُفبرك" وليس لإدارة الأوبرا أي علاقة به تمامًا.

الأوبرا ترحب بإقامة الحفلات مع نجوم الطرب من مصر والوطن العربي

وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن إدارة الأوبرا المصرية تكن كل الاحترام والتقدير للنجم كاظم الساهر، وترحب بإقامة الحفلات مع نجوم الطرب من مصر والوطن العربي بأكمله.

وكان قد انتشر الخبر فور إعلان كاظم الساهر إحياءه حفلًا غنائيًا في مصر، في 28 من يونيو المقبل، وشارك البوستر الرسمي للحفل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور الشهير «إنستجرام» مكتفيًا بتعليقه: «احفظوا هذا التاريخ».

منشور كاظم الساهر على الانستجرام

وأكدت مصادر لـ"الدستور" أن حفل كاظم الساهر، المنتظر إقامته في القاهرة يوم 28 يونيو المقبل، من المقرر إقامته على سفح الأهرامات ومن تنظيم إحدى الشركات الكبرى، وسوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيله وطرح تذاكره خلال الأيام القليلة المقبلة.

كاظم الساهر يلتقى جمهوره فى بيروت 5 يوليو

من جهة أخرى، يستعد النجم كاظم الساهر، لإحياء حفلات غنائيا ضخما في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 5 يوليو المقبل، ضمن جولته العالمية لسلسلة حفلات الصيف.

أحدث أعمال كاظم الساهر

وكان كاظم الساهر طرح مؤخرًا، أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، والذي يسجل عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب".

وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، وحققت نجاحا كبيرا، ومن المقرر أن يطرح باقي الأغنيات على طريقة السينجل خلال الفترة المقبلة، ويضم ألبوم "مع الحب" 13 أغنية جميعها من ألحان كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا".