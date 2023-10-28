السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كاظم الساهر يعلن تعليق جميع حفلاته تضامنًا مع أهل غزة

كاظم الساهر
كاظم الساهر

أعلن النجم كاظم الساهر، عن إلغاء حفلاته التي كان من المقرر إحياؤها خلال الفترة المقبلة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته الجارية، مع تعليق التعاقدات الفنية لحين إشعار آخر.

كاظم الساهر يعلن إلغاء حفلاته لأجل غير مسمى تضامنًا مع أهل غزة

وكتب كاظم الساهر خلال منشور مطول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بسبب الظروف المأساوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى، وسيتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن، ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود".

كاظم الساهر يعلن آلية إعادة رسوم التذاكر الخاصة بحفلاته 

وأضاف الساهر: “لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيًا إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه، وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقدًا فسيتم الاتصال بهم خلال الأيام القليلة القادمة وإعادة المبلغ نقدًا في نقاط البيع لدينا”.

نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى يلغون حفلاتهم تضامنًا مع الشعب الفلسطينى

وفي سياق متصل، قام عدد كبير من نجوم الفن بإلغاء حفلاتهم تضامنا مع أهالي غزة، آخرهم الموسيقار العالمي عمر خيرت، الذي أعلن إلغاء حفلاته والتعاقدات الفنية خلال الفترة المقبلة، وكذلك النجمة أنغام التي قامت بإلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الماضي بدبي، وكتبت أنغام في اعلان تأجيل الحفل: نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين تم تأجيل حفلة يوم 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة.

كذلك الفنان محمد عبده ألغى حفله الذي كان مقررًا إقامته يوم 4 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم "هلا خورفكان" الغنائي، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، وغيرهم الكثير أمثال النجم عمرو دياب، والنجم تامر حسني.

كاظم الساهر الغاء حفلات كاظم الساهر كاظم الساهر يعلن إلغاء حفلاته تضامنا مع أهل غزة النجم كاظم الساهر

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