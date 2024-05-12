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محمد الباز

فن

تفاصيل حفل مدحت صالح بالأوبرا 29 يونيو (خاص)

مدحت صالح
مدحت صالح

يستعد الفنان مدحت صالح، للقاء جمهوره من خلال حفل غنائي صخم، يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم السبت الموافق 29 يونيو المقبل، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو أحمد عامر، ومشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.

التفاصيل الكاملة لحفل مدحت صالح بالأوبرا 

وقال صالح لـ"الدستور"، إنه يُعِد برنامجًا فنيًا مميزًا مع الموسيقار عمرو سليم، والمايسترو أحمد عامر؛ لتقديمه للجمهور خلال حفل يضم نخبة من أشهر أعماله التي قدَّمها على مدار مشواره الفني المميز ويتفاعل معها الجمهور ومنها: "حبيبي يا عاشق" و"فوق الشوق" و"يتقال زي ما يتقال" و"الدنيا لو هتيجي" و"زي ما هي حبها" و"برمي السلام" و"كوكب تاني" و"حمايا العزيز" و"عيلة" و"حياة قلبي" و "واحشنا بجد" و "مجنونة بيا"، والعين وخداني وغيرها من الأغنيات.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وفى سياق متصل تطرح إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بحفل مدحت صالح خلال الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن تنقسم إلى أربعة فئات.

شروط الأوبرا

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل وهي:

ـ تُفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة والنصف مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير

ويضع مدحت صالح، حاليًا اللمسات النهائية لإصدار نُسخة معدلة Remastered Version 2024 من ألبوم "استنى"، والذي تم إصداره لأول مرة سنة 2015 وتم إعادة ميكساج وماستر الألبوم.

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