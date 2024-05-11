تعيش النجمة ليلى علوي، حالة من النشاط الفني المكثف، إذ تواصل تصوير أكثر من عمل سينمائي، وذلك تمهيدا لطرحهم بدور العرض السينمائية خلال موسم صيف 2024، فقد أوشكت "ليلى" على الإنتهاء من تصوير أحدث أعمالها السينمائية "المستريحة" بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين وقيادة المخرج عمرو صلاح.

ليلى علوي توشك على الانتهاء من "المستريحة" وتواصل "جوازة توكسيك"

ومن جهة أخرى تواصل ليلى، تصوير أحداث فيلمها "جوازة توكسيك" بقيادة المخرج محمود كريم، ومشاركة نخبة كبيرة من الفنانين منهم هيدي كريم، تامر هجرس، بيومي فؤاد، ملك قورة، محمد أنور وغيرهم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

أحداث فيلم جوازة توكسيك

وتدور أحداث الفيلم في إطار مليء بالتشويق والإثارة حول نية "فريدة وكريم" الزواج من بعضهما، بعد قصة الحب التي نشأت بينهما، حيث تتوجه عائلة "كريم" لطلب "فريدة" للزواج، فيلاحظان مدى الاختلاف في الخلفية والتربية بينهما، لا سيما بسبب طبيعة "فريدة" المتحررة، على عكس عائلة "كريم"، لذلك يقفان عائقًا لحبهما ويحاول الجميع عدم إكمال علاقتهما بالنجاح.

تفاصيل أحداث فيلم المستريحة

وتجسد "ليلى" خلال الأحداث شخصية سيدة أعمال تدعى "شاهيناز" تدخل فى عمليات نصب من أجل الحصول على مجوهرات وألماس، ومن ثم تتصاعد الأحداث وتدخل فى صراعات مع رجل أعمال يدعى "حاتم العصب" يجسده الفنان بيومى فؤاد.

وكان قد بدأ فريق عمل فيلم المستريحة، تصوير أحداث الفيلم فى شهر فبراير الماضي، وتوقف خلال شهر رمضان لارتباط نعظم الفنانين بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية، ثم قام المخرج عمرو صلاح باستئناف تصوير الأحداث المتبقية خلال الأيام الماضية تمهيدا لطرحه فى دور العرض السينمائية خلال موسم الصيف.

المستريحة يسجل التعاون الأول بين ليلى علوي والمخرج عمرو صلاح

ويسجل فيلم «المستريحة» التعاون الأول بين النجمة ليلي علوي والمخرج عمرو صلاح، حيث سبق وقدم العديد من الأعمال منها فيلم «قلب أمه» و«ديدو» و«زومبي» و«جروب الماميز» ومسلسل «ألف حمدالله على السلامة» رمضان قبل الماضي، أما أحدث أعماله السينمائية هو فيلم «عاشق» بطولة أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد.

وفى سياق متصل تعاونت النجمة ليلى علوي، مع الفنان بيومي فؤاد فى عدة اعمال سينمائية منها فيلم ماما حامل، عام 2021 بمشاركة حمدى الميرغنى، محمد سلام، وفيلم "شوجر دادى" عام 2023 بمشاركة حمدى الميرغنى، مى الغيطى، وفرح الزاهد، ومصطفى غريب والعملين من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

صناع وأبطال فيلم المستريحة

فيلم «المستريحة» تدور أحداثه فى إطار إجتماعي كوميدي، وبطولة النجمة ليلي علوي وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي ومنتج منفذ علوي أبوالعلا وانتاج طارق البدراوي وإخراج عمرو صلاح.