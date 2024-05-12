الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تعيين خالد داغر مديرا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر

أصدرت الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية، قرارا بتكليف الدكتور خالد داغر مديرا للدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقرر إقامته تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وذلك نهاية أكتوبر المقبل. 

 تكريمه على جهود خلال توليه مسؤولية رئاسة دار الأوبرا 

وكان قد تم تكريم الدكتور خالد داغر، مؤخرا من قبل الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، موجهة له الشكر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسؤولية رئاسة دار الأوبرا المصرية.

وأهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة درع الوزارة متمنية له التوفيق والنجاح في المرحلة المُقبلة.

أبرز المعلومات عن الدكتور خالد داغر 

الدكتور خالد داغر ينتمي لأسرة فنية عريقة فوالده عازف الكمان العالمي الراحل عبده داغر، التحق بالمعهد العالى للكونسرفتوار بأكاديمية الفنون وحصل على البكالوريوس عام 1992 ثم الماجيستير في الفنون عام 2003 والدكتوراه عام 2007.

 شارك بالعزف مع أوركسترا القاهرة السيمفونى والعديد من فرق الأوركسترا العالمية ويعد من القلائل الذين يجمعون بين اتقان عزف الموسيقى الغربية والشرقية، ويعد أحد صناع الموسيقي التصويرية في الدراما والسينما بجانب بعض الألحان الموسيقية لمجموعة من المطربين ومثل مصر في العديد من المحافل الدولية.

 كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، شغل منصب رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه وأشرف على الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا، كما تولى رئاسة دار الأوبرا المصرية فى الفترة من فبراير 2022 حتى فبراير 2023 .

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

ويعد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أحد أهم الأحداث والمحافل الفنية التي يتردد صداها من المحيط إلى الخليج، كل عام، كما ينتظره كبار النجوم من مصر والوطن العربي بأكمله، وكذلك مطربو ومطربات الأوبرا باعتباره وسيلة لاتساع الساحة أمام أبناء الأوبرا، تحديدًا لتسليط الضوء عليهم بشكل أكبر ويعتبرونه طريقًا آمنًا للعبور إلى الجمهور والدفاع عن التراث الموسيقي.

الدكتور خالد داغر الدكتور خالد داغر مديرا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32 رئيسة الأوبرا تصدر قرارا بتكليف الدكتور خالد داغر مديرا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32 مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الموسيقى العربية 32

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