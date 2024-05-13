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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أوبرا القاهرة تقدم سحر الأوبرات الرومانسية على مسرح الجمهورية

فرقة أوبرا القاهرة
فرقة أوبرا القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا غنائيًا ضخمًا تحت عنوان "سحر الأوبرات الرومانسية" لنجوم فرقة أوبرا القاهرة، في الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 16 و 17 مايو على مسرح الجمهورية، وذلك في إطار خطة الثقافة المصرية التي تهدف إلى تقديم مختلف ألوان الإبداع العالمي.

أغاني وثنائيات رومانسية من أوبرات فرنسية وألمانية بالجمهورية

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج مجموعة من الأغاني والثنائيات الرومانسية التي تضمنتها أشهر الأوبرات الفرنسية والألمانيه منها "شمشون ودليلة" لسان صانص، الناي السحرى - الاختطاف من السرايا لموتسارت، الفتاة الجميلة - كارمن - صيادو اللؤلؤ لبيزيه، روميو وجوليت وفاوست لجاوند، الكونت هوفمان لأاوفنباخ.

أداء كل من المطربين رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفى محمد، جاكلين رفيق، عماد عادل، عزت غانم، ليلى إبراهيم، أسامة جمال، أسامة على، فيرونيا فيليب، برهان الدين فاروق وأحمد الشيمي 
الحفلين من إخراج شريف رمضان بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا، إعداد الدكتورة داليا فاروق.

فرقة أوبرا القاهرة 

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميًا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة.

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