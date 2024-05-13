تامر حسنى يعلن تصوير أول مشاهد فيلم "رى ستارت".. ورسالة لـ هنا الزاهد

أعلن النجم تامر حسني انطلاق أول مشاهد أحداث فيلمه الجديد "ري ستارت" الذي يقوم ببطولته رفقة النجمة هنا زاهد، وقيادة المخرجة سارة توفيق، بدءًا من صباح غد الثلاثاء، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، وذلك تمهيدًا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر وجميع الدول العربية خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

تامر حسني يعلن بدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد ري ستارت.. وهذه رسالته لهنا الزاهد

وأعلن تامر انضمام الفنان عصام السقا لفريق العمل، إذ نشر تامر، مجموعة من كواليس التحضير الخاصة للفيلم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق قائلًا: "فريق الفيلم كل يوم بيكتمل نورت الفيلم يا عصام يا حبيبي نورتوا الفيلم يا أحلى فريق بقيادة المخرجة سارة وفيق وبالمناسبة دي هقولكم خبر حصري.. أول يوم تصوير للفيلم بكرة إن شاء الله.. دعواتكم".

منشور تامر

وأضاف خلال المنشور: نداء عاجل للفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة والفنان محمد ثروت ناموا بدري عشان التصوير بدري أوي وأنا مستنيكوا هناك من دلوقتي.. يارب يا مسهل.

"ري ستارت" يسجل التعاون الثاني بين هنا الزاهد والنجم تامر حسني

ويسجل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين هنا الزاهد والنجم تامر حسني على الصعيد السينمائي، وذلك بعدما قدما معًا فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر، وتناول فيلم "بحبك" أحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.