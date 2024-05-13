دار الأوبرا تكرم نخبة من الفنانين والإداريين خلال احتفالية عيد العمال (صور)

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلها السنوي بمناسبة عيد العمال لتكريم عدد من الفنانين والعاملين المتميزين، وذلك فى إطار حرص وزارة الثقافة على تشجيع العاملين بقطاعاتها المختلفة لبذل المزيد من الجهد.

تكريم نخبة من الفنانين والإداريين المتميزين بمناسبة عيد العمال

وألقت الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا كلمة، أكدت فيها اعتزازها وإيمانها بإمكانات جميع الفنانين والعاملين وقدرتهم على تحقيق الأهداف.

وقالت زايد إن الأوبرا تمكنت بفضل جهود أبنائها من تحقيق نتائج إيجابية على المستويين الفنى والإدارى خلال العام الجارى بفضل العمل الدءوب، وثمنت تكريم المتميزين باعتباره إضافة إلى مسيرة أى منظومة عمل تحرص على دعم كوادرها استمرارا لعمليات التشجيع والدعم المعنوى.

وأضافت أن الأوبرا تعمل على خلق بيئة عمل مناسبة وتحفيزية للعاملين بها لتعزيز إنتاجيتهم وفاعليتهم، كما تدعم روح الفريق المتكامل للحفاظ على مفردات العمل المؤسسى.

وأهدت رئيس دار الأوبرا مجموعة من الفنانين والعاملين المتميزين شهادات التقدير؛ تقديرا لعطائهم وتحفيزا لاستمرار تفانيهم فى العمل ودفع عجلة الإنتاج للارتقاء بالوطن.

بـ"عظيمة يا مصر".. طلاب تنمية المواهب يبهرون الحاضرين

بدأ الحفل بالسلام الوطنى تلاه فقرة فنية لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار ضمت نخبة من أشهر المؤلفات الحماسية التى تحث على العمل والإنتاج كان منها إحنا الصنايعية، دقت ساعة العمل، عظيمة يا مصر، يا حبيبتى يا مصر، حبيت بلدى، وحياة رب المداين، كل بلاد الدنيا جميلة، طوبة فوق طوبة، الليلة يا سمرا والجيل الصاعد.