استجابة لطلب الجمهور.. حفل إضافي لعمر خيرت في قصر عابدين

فى مفاجأة من العيار الثقيل، تعاقد الموسيقار العالمي عمر خيرت، على إحياء حفل ضخم إضافي بناء على طلب الجمهور، بقصر عابدين التاريخي، وذلك نظرا لنفاد تذاكر حفله المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 7 يونيو للاحتفال تحت عنوان "40 سنة عمر خيرت" والتى تعد الأولى من نوعها، تكريمًا للموسيقار الكبير عمر خيرت، عن مشواره الموسيقي الكبير، والذي يعد أحد الأسماء الرائدة في تاريخ الفن المصري والعربي، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

بناءً على طلب الجمهور| تفاصيل تعاقد عمر خيرت على حفل إضافى بقصر عابدين

وفى سياق متصل، اتفق الموسيقار عمر خيرت، على إقامة حفل إضافي، وذلك يوم السبت الموافق 8 يونيو، داخل قصر عابدين، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بقصر عابدين

وطرحت الجهة المنظمة للحفل، التذاكر الخاصة بالحفل الجديد اليوم الإثنين، على الموقع الإلكتروني التابع لها وتنقسم أسعار التذاكر إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 5000 جنيه، والثانية بقيمة 3500 جنيه، والثالثة بمبلغ 2750 جنيه، أما الرابعة والأخيرة بقيمة 1500 جنيهًا.

برنامج حفلي عمر خيرت بقصر عابدين

ومن المقرر أن يبدأ الحفلي فى تمام الساعة التاسعة مساءً، ويقدم خيرت برنامج موسيقي مميز لجمهوره خلال الحفلين، يضم باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها:"هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، وغيرها، ومن المتوقع أن يختتم الحفل بالمعزوفتين الشهيرتين "فيها حاجة حلوة"، و"100 سنة سينما".

الجدير بالذكر أن الموسيقار عمر خيرت يستعد لإحياء حفلين موسيقيين ضخمين على أحد المسارح الكبرى بالكويت، يومي الخميس والجمعة 16 و17 مايو المقبل، رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ضمن حفلات مهرجان ليالي العمر، بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع.