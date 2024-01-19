موعد إجازة 25 يناير في البنوك.. مجلس الوزراء يكشف التفاصيل

موعد إجازة 25 يناير في البنوك من التساؤلات التي يطرحها الموظفين بالبنوك عبر مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أن أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن إجازة ثورة 25 يناير 2024، والتي يحصل عليها كافة العاملين والموظفين بالدولة في القطاعات الحكومية والخاصة.

موعد إجازة 25 يناير في البنوك

وتعد إجازة 25 يناير هي ثاني الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملين والموظفين بالقطاعيين العام والخاص، حيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وتكون فرصة لقضاء عطلة عائلية ينتظرها الكثيرين باهتمام.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول موعد إجازة 25 يناير في البنوك، يستعرض موقع "الدستور" تفاصيل الإجازة المقرر أن يحصل عليها موظفي البنوك والعاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة خلال الأيام القليلة المقبلة.

الخميس 25 يناير إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

إجازة 25 يناير في البنوك

وبهذا يحصل موظفو البنوك على إجازة 25 يناير يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

جميع الإجازات الرسمية لعام 2024

الأحد 7 يناير (عيد الميلاد المجيد).

الخميس 25 يناير (ثورة 25 يناير وعيد الشرطة).

الأربعاء 10 أبريل - الجمعة 12 أبريل (عيد الفطر المبارك).

الخميس 25 أبريل عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

الأربعاء 1 مايو (عيد العمال).

الإثنين 6 مايو (عيد شم النسيم).

الأحد 16 يونيو (وقفة عيد الأضحى)

الإثنين 17 يونيو - الخميس 20 يونيو (عيد الأضحى المبارك)

الأحد 30 يونيو (ثورة 30 يونيو).

الإثنين 8 يوليو (بمناسبة رأس السنة الهجرية).

الثلاثاء 23 يوليو (عيد ثورة 23 يوليو 1952).

الإثنين 16 سبتمبر (المولد النبوي الشريف).

الأحد 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

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