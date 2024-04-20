السبت 20 أبريل 2024
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حصار يمنع الأطفال من الحصول على ألبانهم.. آخر مستجدات الأوضاع بمخيم "نور شمس"

مخيم نور شمس
مخيم نور شمس

كشفت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، عن آخر المستجدات حول اقتحامات جيش الاحتلال العديد من المخيمات، مؤكدة استمرار العملية العسكرية لـ مخيم نور شمس لليوم الثالث على التوالي.

وقالت، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية": "هناك تفجير لبعض المنازل والمخازن، ومداهمة عدد كبير من المنازل الفلسطينية داخل المخيم، الآن هو حصار كبير لليوم الثالث على التوالي للمخيم دون دخول أو خروج".

ولفتت إلى أن حصار مخيم نور شمس أسفر عن انقطاع دخول المواد التموينية مثل حليب الأطفال، حيث جاء هذا الاقتحام فجأة دون أخذ المواطنين احتياطاتهم، موضحة أن هذه هي المرة الثانية الذي يقع فيها "نور شمس" لحصار وعلى أيام متتالية.

عشرات التحقيقات مع النساء وكبار السن

وتابعت: "الآن ما يجري في مخيم نور شمس هو تجريف للبنية التحتية، والحديث يدور عن أكثر من 5 شهداء، في ظل منع وصول سيارات الإسعاف لنقل جثامينهم أو حتى المصابين، علاوة على احتجاز عدد من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أمس".

وواصلت: "هناك تحقيق لعشرات الفلسطينيين من كبار السن والأطفال والشباب والنساء، لاستجوابهم، وما زالت الأعداد التي تم اعتقالها علامة استفهام، لأن قوات الاحتلال لا تلقي أي معلومات عن الأسرى والمعتقلين".

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