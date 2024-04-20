السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: 7 مصابين جدد برصاص الاحتلال فى مخيم نور شمس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع 7 إصابات جديدة برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات إلى مخيم تور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.

وأكد إعلام فلسطيني أن قوات الاحتلال تستهدف عددًا من المنازل في مخيم نور شمس بقذائف "الإنيرجا"، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت "القاهرة الإخبارية" بوقوع اشتباكات قوية بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية.
 

مخيم نور شمس طولكرم الضفة الغربية الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطين

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