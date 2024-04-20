السبت 20 أبريل 2024
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الاحتلال يستهدف عددًا من المنازل فى مخيم نور شمس بقذائف "الإنيرجا"

قصف
قصف

أكد إعلام فلسطيني أن قوات الاحتلال تستهدف عددًا من المنازل في مخيم نور شمس بقذائف "الإنيرجا"، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت "القاهرة الإخبارية" بوقوع اشتباكات قوية بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية.

مخيم النصيرات 

وقصفت طائرات الاحتلال بكثافة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن زوارق الاحتلال تقصف ساحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف مدفعي عنيف شرق وشمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم إلى 5، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

قوات الاحتلال مخيم نور شمس قذائف الإنيرجا فلسطين غزة

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