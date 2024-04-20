السبت 20 أبريل 2024
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بعد إطلاق صاروخين..

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يقصف عيتا الشعب جنوبى لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أحمد سنجاب، بأن جيش الاحتلال يقصف عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وقبل قليل، أكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع للاحتلال بمحيط مستوطنة "سعسع" في الجليل الأعلى.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلى، أمس الجمعة، أن مُقاتلاته هاجمت بنى تحتية لحزب الله فى جنوب لبنان.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الهجوم جاء بعد أنباء عن سقوط ثلاث قذائف أطلقت من جنوب لبنان على الأراضى الإسرائيلية، مضيفة أن الجيش الإسرائيلى قام بالرد بضرب المواقع التى أطلقت منها القذائف.

جيش الاحتلال غيتا الشعب حنوب لبتان لبنان إسرائيل

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إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع للاحتلال بمحيط مستوطنة "سعسع" فى الجليل الأعلى

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