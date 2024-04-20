السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع للاحتلال بمحيط مستوطنة "سعسع" فى الجليل الأعلى

إطلاق صاروخ
إطلاق صاروخ

أكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إطلاق صاروخين من جنوب لبنان، باتجاه موقع للاحتلال بمحيط مستوطنة "سعسع" في الجليل الأعلى.

وأعلن الجيش الإسرائيلى، أمس الجمعة، أن مُقاتلاته هاجمت بنى تحتية لحزب الله فى جنوب لبنان.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الهجوم جاء بعد أنباء عن سقوط ثلاث قذائف أطلقت من جنوب لبنان على الأراضى الإسرائيلية، موضحة أن الجيش الإسرائيلى قام بالرد بضرب المواقع التى أطلقت منها القذائف.

وشدد متحدث باسم الجيش الإسرائيلى على عزم إسرائيل على منع وإحباط أى تهديدات تنطلق من لبنان.

لبنان حزب الله سعسع الجليل الغربي مستوطنة الجليل الغربي

مواد متعلقة

الرئيس الفرنسى: حريصون على تجنب التصعيد بين لبنان وإسرائيل

الأكثر قراءة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

هتك عرضه وقتله خوفا من الفضيحة بالفيوم.. محاكمة قاتل الطفل حمزة اليوم

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

محكمة جنايات الجيزة تستكمل محاكمة "طبيب إجهاض" اليوم

تنزانيا تشكر مصر على دعمها بمشاريع المياه والسدود

عمرو يوسف يسيطر على دور العرض بـ"شقو" ويحقق أرقامًا استثنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين