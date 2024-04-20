إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع للاحتلال بمحيط مستوطنة "سعسع" فى الجليل الأعلى

أكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إطلاق صاروخين من جنوب لبنان، باتجاه موقع للاحتلال بمحيط مستوطنة "سعسع" في الجليل الأعلى.

وأعلن الجيش الإسرائيلى، أمس الجمعة، أن مُقاتلاته هاجمت بنى تحتية لحزب الله فى جنوب لبنان.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الهجوم جاء بعد أنباء عن سقوط ثلاث قذائف أطلقت من جنوب لبنان على الأراضى الإسرائيلية، موضحة أن الجيش الإسرائيلى قام بالرد بضرب المواقع التى أطلقت منها القذائف.

وشدد متحدث باسم الجيش الإسرائيلى على عزم إسرائيل على منع وإحباط أى تهديدات تنطلق من لبنان.