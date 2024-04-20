السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بطائرات وليس مسيرات.. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف آخر مستجدات انفجار قاعدة "كالسو" بالعراق

انفجار
انفجار

كشفت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، عن آخر مستجدات انفجار قاعدة "كالسو" بالعراق، مؤكدة أن الانفجار خلف العديد من الدمار.

وقالت خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، إن هناك 8 إصابات جراء انفجار قاعدة كالسو، 7 منهم من الحشد الشعبي وجريح آخر في صفوف الجيش العراقي، وقتيل في صفوف الجيش العراقي.

وتابعت: "موقف اللجنة الأمنية لم تنه عملها، ولم يستدل حتى الآن عن الفاعلين لهذا الانفجار، رغم وجود تقارير تفيد بأن الضربة أمريكية".

أمريكا تنفي مسئوليتها عن انفجار “كالسو”

وواصلت: "أمريكا نفت مسئوليتها عن شن هذا الانفجار في العراق، ولكن الأمور غير واضحة حتى هذه اللحظة، في الإعلام المحلي أو الصحافة العالمية، والأمور قيد التحقيق حتى الآن".

وأكدت هبة التميمي مراسة القاهرة الإخبارية أن الضربة جاءت بطائرات وليس مسيرات وفقا للتقارير الأولية للحادث، إضافة إلى أن صوت الانفجار من شدته وصل إلى العاصمة الأمر الذي يدلل على أننا أمام انفجار كبير، مبينة: “الكل يترقب الوضع هنا”.

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